Ülkelere göre antibiyotik tüketimi
Dünya Antimikrobiyal Direnç (AMR) Farkındalık Haftası 18-24 Kasım tarihleri arasında düzenleniyor. Amaç, fazla antibiyotik kullanımı sonucunda ortaya çıkabilecek olumsuzluklara dikkat çekmek. OECD tarafından yakın zamanda yayınlanan bir rapor, ülkeler arasında antibiyotik reçeteleme uygulamalarında önemli farklılık olduğunu vurgulamakta. Yunanistan, 1.000 kişi başına 26,7 tanımlanmış günlük doz (DDD) ile en yüksek reçete oranına sahip ülke.
Giriş: 19.11.2025 - 13:44 Güncelleme: 19.11.2025 - 13:44