Cömertlik ve yardımseverlikte Endonezya ilk sırada
Cömertlik ölçülmesi zor bir kavram gibi görünse de, Charities Aid Foundation, on yılı aşkın süredir Dünya Bağış Endeksi ile dünya genelindeki cömertliğe genel bir bakış sunuyor. Bu uluslararası çalışma, 100'den fazla ülkedeki nüfusları cömertliğin üç temel unsuruna göre inceliyor: hayırsever bağışlar, gönüllülük ve yabancılara yardım etme isteği. Önceki yıllarda olduğu gibi, en cömert ülke dünyanın en zenginleri arasında değil. 2024 yılında Endonezya, 74 puanla yine sıralamanın başında yer aldı. Ülkedeki gönüllü oranı (%65), küresel ortalamanın (%24) neredeyse üç katı. En cömert ülkeler arasında ikinci sırada 63 puanla Kenya yer alırken, Singapur ve Gambiya 61 puan aldı.
Giriş: 03.12.2025 - 14:10 Güncelleme: 03.12.2025 - 14:12