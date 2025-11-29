Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem İnfo Grafik Ülkelere göre cömertlik sıralaması

        Cömertlik ve yardımseverlikte Endonezya ilk sırada

        Cömertlik ölçülmesi zor bir kavram gibi görünse de, Charities Aid Foundation, on yılı aşkın süredir Dünya Bağış Endeksi ile dünya genelindeki cömertliğe genel bir bakış sunuyor. Bu uluslararası çalışma, 100'den fazla ülkedeki nüfusları cömertliğin üç temel unsuruna göre inceliyor: hayırsever bağışlar, gönüllülük ve yabancılara yardım etme isteği. Önceki yıllarda olduğu gibi, en cömert ülke dünyanın en zenginleri arasında değil. 2024 yılında Endonezya, 74 puanla yine sıralamanın başında yer aldı. Ülkedeki gönüllü oranı (%65), küresel ortalamanın (%24) neredeyse üç katı. En cömert ülkeler arasında ikinci sırada 63 puanla Kenya yer alırken, Singapur ve Gambiya 61 puan aldı.

        Giriş: 03.12.2025 - 14:10 Güncelleme: 03.12.2025 - 14:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        #Dünya Bağış Endeksi
        #BAĞIŞ
        #CÖMERTLİK
        #yardımseverlik

        BAKMADAN GEÇME

        2025 Kasım enflasyon verileri
        2025 Kasım enflasyon verileri
        Yapay zekayı ne kadar benimsedik?
        Yapay zekayı ne kadar benimsedik?
        Kültür harcamalarında artış var
        Kültür harcamalarında artış var
        Ekim ayında işsizlik oranı yüzde 8,5 oldu
        Ekim ayında işsizlik oranı yüzde 8,5 oldu
        Ticari gemi inşasında lider ülkeler
        Ticari gemi inşasında lider ülkeler
        Ülkelere göre günlük kahve tüketimi
        Ülkelere göre günlük kahve tüketimi
        Dondurulmuş sebze ihracatı liderleri
        Dondurulmuş sebze ihracatı liderleri
        Kadınlar güvende değil
        Kadınlar güvende değil
        Evde tek başına!
        Evde tek başına!
        Küresel diyabet krizi derinleşiyor
        Küresel diyabet krizi derinleşiyor
        Zeytinyağında İspanya zirvede Türkiye ilk üçte
        Zeytinyağında İspanya zirvede Türkiye ilk üçte
        Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Türkiye’de çocuk olmak
        Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Türkiye’de çocuk olmak