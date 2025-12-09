2024’te doğal kaynaklardan 20.3 milyar metreküp su çektik
TÜİK, su ve atık su istatistikleri kapsamında Türkiye'deki; 50 ve üzeri çalışanı olan imalat sanayi işyerlerinden, kurulu gücü 100 MW ve üzeri olan tüm faal termik santrallerden, altyapısı tamamlanmış tüm Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) müdürlüklerinden, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne referans yıl için üretim beyan eden maden işletmelerinden ve tüm belediyelerden topladığı verilerden derlediği 2024 yılı Su ve Atık Su İstatistikleri'nin yayımladı. Buna göre su kaynaklarından 20,3 milyar metreküp su çekildi ve 17,2 milyar metreküp atık su deşarj edildi.
Giriş: 09.12.2025 - 16:37 Güncelleme: 09.12.2025 - 16:37