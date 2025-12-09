Barış endeksinde İzlanda zirvede, Rusya sonuncu
Avusturalya merkezli düşünce kuruluşu IEP (The Institute for Economics & Peace / Ekonomi ve Barış Enstitüsü) tarafından 19 yıldır açıklanan Küresel Barış Endeksi raporu yayınlandı. Dünya nüfusunun yüzde 99.7'sini kapsayan 163 ülkedeki barışa yatkınlık durumunu üç ana başlık altında toplayarak 23 gösterge üstünden inceleyen rapor, dünyanın geçtiğimiz yıl içinde barış anlamında ortalama olarak yüzde 0,36 oranında kötüleştiğini gösterdi. Bu, son 17 yılda barış düzeyinde yaşanan 13. kötüleşme. 74 ülke barış düzeyinde iyileşme gösterirken, 87 ülke kötüleşme kaydetti. İzlanda, 2008'den beri koruduğu dünyanın en barışçıl ülkesi olma özelliğini sürdürüyor. Endeksin zirvesinde İrlanda, Avusturya, Y. Zelanda ve İsviçre ile birlikte yer alıyor.
Giriş: 12.12.2025 - 15:27 Güncelleme: 12.12.2025 - 15:27