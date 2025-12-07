Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem İnfo Grafik Helikopter ihracatının liderleri

        Helikopter ihracatında lider 10 ülke

        2024 yılında ülkeler bazında dünya genelinde helikopter ihracatı toplam 5,36 milyar ABD dolarına ulaştı. Helikopter ihracatında (helikopter boyutuna bakılmaksızın) en büyük 5 ülke Almanya, Fransa, ABD, Kanada ve Birleşik Krallık. Beş büyük ihracatçı ülke, 2024 yılında uluslararası pazarlara ihraç edilen tüm helikopterlerin üçte ikisinden fazlasını (%67,5) sattı. 2020'den bu yana en hızlı büyüyen helikopter ihracatçıları ise Türkiye (%3.248 artış), Yeni Zelanda (%2.459 artış), İtalya (%358,4 artış) ve İsviçre (%112,6 artış) oldu.

        Giriş: 10.12.2025 - 17:48 Güncelleme: 10.12.2025 - 17:48
        #helikopter
        #helikopter ihracatı

