Helikopter ihracatında lider 10 ülke
2024 yılında ülkeler bazında dünya genelinde helikopter ihracatı toplam 5,36 milyar ABD dolarına ulaştı. Helikopter ihracatında (helikopter boyutuna bakılmaksızın) en büyük 5 ülke Almanya, Fransa, ABD, Kanada ve Birleşik Krallık. Beş büyük ihracatçı ülke, 2024 yılında uluslararası pazarlara ihraç edilen tüm helikopterlerin üçte ikisinden fazlasını (%67,5) sattı. 2020'den bu yana en hızlı büyüyen helikopter ihracatçıları ise Türkiye (%3.248 artış), Yeni Zelanda (%2.459 artış), İtalya (%358,4 artış) ve İsviçre (%112,6 artış) oldu.
Giriş: 10.12.2025 - 17:48 Güncelleme: 10.12.2025 - 17:48