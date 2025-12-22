Japonya ve Almanya dünyanın lider piyano ihracatçısı
2024 yılında küresel piyano ihracatı, üretim gücü ve marka değeri yüksek ülkelerin ağırlığıyla şekillendi. Japonya, 234,4 milyon dolarlık ihracatla dünya genelinde satılan piyanoların %33'ünü tek başına karşılarken, Almanya 158,9 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı. Asya ülkeleri seri üretim ve montaj kapasitesiyle öne çıkarken, Avrupa ülkeleri daha çok yüksek kalite ve geleneksel markalar üzerinden küresel piyano ticaretindeki konumunu korudu.
Giriş: 25.12.2025 - 17:05 Güncelleme: 25.12.2025 - 17:05