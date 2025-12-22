Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem İnfo Grafik Piyano ihracatında lider Japonya

        Japonya ve Almanya dünyanın lider piyano ihracatçısı

        2024 yılında küresel piyano ihracatı, üretim gücü ve marka değeri yüksek ülkelerin ağırlığıyla şekillendi. Japonya, 234,4 milyon dolarlık ihracatla dünya genelinde satılan piyanoların %33'ünü tek başına karşılarken, Almanya 158,9 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı. Asya ülkeleri seri üretim ve montaj kapasitesiyle öne çıkarken, Avrupa ülkeleri daha çok yüksek kalite ve geleneksel markalar üzerinden küresel piyano ticaretindeki konumunu korudu.

        Giriş: 25.12.2025 - 17:05 Güncelleme: 25.12.2025 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        #piyano
        #ihracat
        #müzik

        BAKMADAN GEÇME

        Dakika dakika Libya uçağının düşüşü
        Dakika dakika Libya uçağının düşüşü
        Tişörtün yüzde 5’i Türkiye’den
        Tişörtün yüzde 5’i Türkiye’den
        5 yıldızlı otel sayısında İstanbul lider
        5 yıldızlı otel sayısında İstanbul lider
        Dünyaya şapkasını kim giydiriyor?
        Dünyaya şapkasını kim giydiriyor?
        Sağlık sistemi en iyi ülkeler
        Sağlık sistemi en iyi ülkeler
        Kasım konut satış rakamları
        Kasım konut satış rakamları
        Alkol tüketiminde son sıradayız
        Alkol tüketiminde son sıradayız
        Küresel barış endeksi
        Küresel barış endeksi
        Türkiye’nin en zengin ili İstanbul
        Türkiye’nin en zengin ili İstanbul
        Helikopter ihracatının liderleri
        Helikopter ihracatının liderleri
        Kişi başı günlük 210 litre su
        Kişi başı günlük 210 litre su
        Türkiye sigara kullanımında ilk üçte!..
        Türkiye sigara kullanımında ilk üçte!..