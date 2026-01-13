Habertürk
        Haberler Gündem İnfo Grafik İran’la ticarette Çin zirvede, Türkiye üçüncü

        İran’ın ticaretinde kim ne kadar paya sahip?

        Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) Ticaret Veri Monitörü verilerine göre, İran'ın toplam ticaretinde en büyük payı Çin alıyor. Çin, 32,4 milyar dolarlık ticaret hacmiyle İran'ın toplam ticaretinin yüzde 26'sını oluşturarak ilk sırada yer aldı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 28,2 milyar dolar ve yüzde 22,6'lık payla ikinci sırada bulunurken, Türkiye 17,3 milyar dolarlık ticaret hacmi ve yüzde 13,9'luk pay ile İran'ın üçüncü en büyük ticaret ortağı.

        Giriş: 15.01.2026 - 16:51 Güncelleme: 15.01.2026 - 16:51
