        Haberler Gündem İnfo Grafik 2026’dan beklentiler

        2026 yılına dair öngörülerimizde iklim değişikliği ilk sırada

        Araştırma şirketi Ipsos, yapay zekadan iklime ve Dünya Kupası'na kadar çeşitli konularda 30 ülkeden 23.600'den fazla kişiye gelecek yıla dair tahminlerini sordu. Ankete katılanların yüzde 78'i, 2026 yılında küresel sıcaklıkların artacağı konusunda hemfikir. Trump defalarca Nobel Barış Ödülü almak istediğini belirtmiş olsa da, büyük çoğunluk bunun gerçekleşmesinin olası olmadığını düşünüyor.

        Giriş: 07.01.2026 - 13:50 Güncelleme: 07.01.2026 - 13:50
