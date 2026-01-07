2026 yılına dair öngörülerimizde iklim değişikliği ilk sırada
Araştırma şirketi Ipsos, yapay zekadan iklime ve Dünya Kupası'na kadar çeşitli konularda 30 ülkeden 23.600'den fazla kişiye gelecek yıla dair tahminlerini sordu. Ankete katılanların yüzde 78'i, 2026 yılında küresel sıcaklıkların artacağı konusunda hemfikir. Trump defalarca Nobel Barış Ödülü almak istediğini belirtmiş olsa da, büyük çoğunluk bunun gerçekleşmesinin olası olmadığını düşünüyor.
