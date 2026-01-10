Bir küp altının çarpıcı hikayesi
Altın, zenginliği, gücü ve güzelliği simgeleyerek binlerce yıldır insanlığı büyülemekte. Tarih boyunca yaklaşık 216.265 ton altın çıkarıldığı tahmin ediliyor. Çıkarılan altının yaklaşık üçte ikisinin 1950'den beri çıkarıldığı kayda geçmiş durumda. Çıkarılan altının toplam miktarını daha iyi anlamak için, tüm bu altını tek bir küp haline getirecek olsaydık, her kenarı yaklaşık 22 metre olurdu. Üstelik altın neredeyse yok edilemez olduğundan, çıkarılan altının neredeyse tamamı hala bir şekilde varlığını sürdürüyor.
