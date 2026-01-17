İstanbul'da olay, Güngören’de bulunan bir kafede yaşandı. Yaşları 18’in altında olan iki grup arasında 'Yan baktın' tartışması başladı.

Atlas Çağlayan, 17 yaşında öldürüldü.

KAFEDE BAŞLAYAN TARTIŞMA SOKAKTA SÜRDÜ

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre kafe içinde başlayan sözlü tartışma kısa süreliğine yatıştı. Ancak tarafların kafeden çıkmasının ardından tartışma yeniden alevlendi ve sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

Kavgada ağır yaralanan Atlas Çağlayan (17), ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.Ç. (15), Güngören Çocuk Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemece tutuklanan E.Ç., Karatepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

'ÇOCUK KATİL'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Tutuklamanın ardından savcılıktaki ifadesi ortaya çıkan E.Ç., olay gününü şöyle anlattı:

"Olay tarihinde arkadaşlarım Arda, Ada, Serdar ve Musa ile birlikte Güngören’de bulunan bir kafeye gittim. Kafeden çıkıp önünde bulunduğumuz sırada başka bir grupta yer alan ve sonradan adının Atlas Çağlayan olduğunu öğrendiğim kişi bana ‘ne bakıyorsun’ diyerek küfretti ve üzerime geldi. Bunun üzerine üzerimde bulunan bıçağı çıkardım ve salladım. Karnına bir kez bıçağı vurdum.”