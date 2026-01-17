Habertürk
Habertürk
        Atlas Çağlayan'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı | SON DAKİKA HABER

        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!

        İstanbul'da, iki grup arasında 'Yan baktın' iddiasıyla çıkan bıçaklı kavgada, 17 yaşındaki Atlas Çağlayan, 15 yaşındaki E.Ç. tarafından öldürüldü. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan E.Ç.'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı. Zanlı, ifadesinde Atlas Çağlayan'ı bir kez bıçakladığını kabul etti

        Giriş: 17.01.2026 - 11:55 Güncelleme: 17.01.2026 - 12:48
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        İstanbul'da olay, Güngören’de bulunan bir kafede yaşandı. Yaşları 18’in altında olan iki grup arasında 'Yan baktın' tartışması başladı.

        Atlas Çağlayan, 17 yaşında öldürüldü.

        KAFEDE BAŞLAYAN TARTIŞMA SOKAKTA SÜRDÜ

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre kafe içinde başlayan sözlü tartışma kısa süreliğine yatıştı. Ancak tarafların kafeden çıkmasının ardından tartışma yeniden alevlendi ve sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Kavgada ağır yaralanan Atlas Çağlayan (17), ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

        ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.Ç. (15), Güngören Çocuk Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemece tutuklanan E.Ç., Karatepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

        'ÇOCUK KATİL'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

        Tutuklamanın ardından savcılıktaki ifadesi ortaya çıkan E.Ç., olay gününü şöyle anlattı:

        "Olay tarihinde arkadaşlarım Arda, Ada, Serdar ve Musa ile birlikte Güngören’de bulunan bir kafeye gittim. Kafeden çıkıp önünde bulunduğumuz sırada başka bir grupta yer alan ve sonradan adının Atlas Çağlayan olduğunu öğrendiğim kişi bana ‘ne bakıyorsun’ diyerek küfretti ve üzerime geldi. Bunun üzerine üzerimde bulunan bıçağı çıkardım ve salladım. Karnına bir kez bıçağı vurdum.”

        "BENİ KAFEDE YAKALADILAR"

        E.Ç., bıçaklama sonrası yaşananları ise şu sözlerle anlattı:

        “Sonrasında çocuğu yere yatırdılar. Yanındaki arkadaşları beni darp ederek hakaret etti. Orada beklemeye başladım. Yanımda bulunan arkadaşım Ada bıçağı vermemi istedi, ben de verdim. Kafede bulunanlar bıçağı yere atmasını söyleyince arkadaşım bıçağı yere attı. Polisler geldiğinde beni kafede yakaladılar ve bıçağı teslim aldılar.”

        Zanlı E.Ç., Atlas Çağlayan’ı daha önce tanımadığını belirterek, “Suçlamaları anlattığım haliyle kabul ederim” ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

