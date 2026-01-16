Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Mattia Ahmet ve Hakan Çakır... 3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas Çağlayan öldü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Mattia Ahmet ve Hakan Çakır'ın ardından... 3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!

        İstanbul'un Güngören ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki Atlas Çağlayan hayatını kaybetti. Olayda bıçağı kullanan 15 yaşındaki E.Ç.'nin, "yan baktın" tartışması sonrasında Atlas Çağlayan'ı bıçakladığı iddia edildi. E.Ç. ile arkadaşlarının emniyetteki işlemleri sürerken olay, İstanbul Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi'nin, Ankara'da ise Hakan Çakır'ın katledilmelerini akıllara getirdi

        Giriş: 16.01.2026 - 14:33 Güncelleme: 16.01.2026 - 14:43
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        İstanbul Kadıköy'de geçen yıl Mattia Ahmet Minguzzi'nin ardından da Ankara'da, Hakan Çakır'ın 'çocuk katiller' tarafından öldürülmesinin ardından 3. olay İstanbul Güngören'deki Merter Mahallesi’nde bulunan bir restoranda meydana geldi.

        RESTORANDA BAŞLAYAN KAVGA BİTMEDİ

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, yaşları 18’in altında olan iki grup arasında restoran içinde başlayan tartışma, çevredekilerin araya girmesiyle kısa süreliğine sona erdi.

        Ancak tarafların restorandan dışarı çıkmasının ardından tartışma yeniden alevlendi.

        SOKAKTA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        Sokakta devam eden sözlü tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Bu sırada E.Ç. (15) isimli şüpheli, iddiaya göre “yan baktın” gerekçesiyle tartıştığı Atlas Çağlayan’ı (17) bıçakladı.

        Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        17 YAŞINDA HAYATA VEDA

        Ağır yaralanan Atlas Çağlayan, ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        YAKINLARI OLAY YERİNE AKIN ETTİ

        Atlas Çağlayan’ın bıçaklandığını öğrenen yakınları, olayın yaşandığı noktaya ve hastaneye akın etti. Bilinci kapalı ve ağır yaralı halde ambulansa alınan Atlas’ı gören yakınlarının sinir krizi geçirirken, olay yerinde zaman zaman gergin anlar yaşandı.

        17 yaşında hayattan kopartılan Atlas Çağlayan.
        17 yaşında hayattan kopartılan Atlas Çağlayan.

        "YAN BAKTIN" İDDİASI

        Polis ekiplerinin yaptığı ilk çalışmalarda, tarafların birbirlerini daha önce tanımadıkları, kavganın ise iddiaya göre “yan baktın” tartışması nedeniyle çıktığı belirlendi. Olayın anlık bir gerilim sonucu yaşandığı değerlendirilirken, bıçaklama anına ilişkin kamera görüntüleri ve tanık ifadeleri incelemeye alındı.

        Atlas'ın acı haberi, ailesi ve yakınlarını gözyaşına boğdu.
        Atlas'ın acı haberi, ailesi ve yakınlarını gözyaşına boğdu.

        ŞÜPHELİ VE ARKADAŞLARI GÖZALTINDA

        Olayın ardından polis ekipleri, şüpheli E.Ç. ile birlikte kavgaya karıştıkları değerlendirilen arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla birlikte yakalayarak emniyete götürdü. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

        Savcı, huzurevinde 3 arkadaşını öldüren sanık için 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istedi

        Anytalya'da, huzurevindeki 3 arkadaşını öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan İzzettin Süğüt (66) için mütalaasını veren savcı, 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talep etti. (DHA)

        #Atlas Çağlayan
        #istanbul
        #Son dakika haberler
