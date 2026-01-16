İstanbul Kadıköy'de geçen yıl Mattia Ahmet Minguzzi'nin ardından da Ankara'da, Hakan Çakır'ın 'çocuk katiller' tarafından öldürülmesinin ardından 3. olay İstanbul Güngören'deki Merter Mahallesi’nde bulunan bir restoranda meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, yaşları 18’in altında olan iki grup arasında restoran içinde başlayan tartışma, çevredekilerin araya girmesiyle kısa süreliğine sona erdi.

Ancak tarafların restorandan dışarı çıkmasının ardından tartışma yeniden alevlendi.

Sokakta devam eden sözlü tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Bu sırada E.Ç. (15) isimli şüpheli, iddiaya göre “yan baktın” gerekçesiyle tartıştığı Atlas Çağlayan’ı (17) bıçakladı.

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Atlas Çağlayan, ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Atlas Çağlayan’ın bıçaklandığını öğrenen yakınları, olayın yaşandığı noktaya ve hastaneye akın etti. Bilinci kapalı ve ağır yaralı halde ambulansa alınan Atlas’ı gören yakınlarının sinir krizi geçirirken, olay yerinde zaman zaman gergin anlar yaşandı.

17 yaşında hayattan kopartılan Atlas Çağlayan.

"YAN BAKTIN" İDDİASI

Polis ekiplerinin yaptığı ilk çalışmalarda, tarafların birbirlerini daha önce tanımadıkları, kavganın ise iddiaya göre “yan baktın” tartışması nedeniyle çıktığı belirlendi. Olayın anlık bir gerilim sonucu yaşandığı değerlendirilirken, bıçaklama anına ilişkin kamera görüntüleri ve tanık ifadeleri incelemeye alındı.

Atlas'ın acı haberi, ailesi ve yakınlarını gözyaşına boğdu.

ŞÜPHELİ VE ARKADAŞLARI GÖZALTINDA

Olayın ardından polis ekipleri, şüpheli E.Ç. ile birlikte kavgaya karıştıkları değerlendirilen arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla birlikte yakalayarak emniyete götürdü. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.