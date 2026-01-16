Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Kanada Başbakanı 'yeni dünya düzenini' işaret etti | Dış Haberler

        Kanada Başbakanı 'yeni dünya düzenini' işaret etti

        Kanada Başbakanı Mark Carney, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Pekin'de bir araya geldi. Carney, Çin ile ilişkilere dikkat çekerek, "Ortaklıkta kaydedilen ilerleme, bizi yeni dünya düzenine iyi şekilde hazırlıyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 18:10 Güncelleme: 16.01.2026 - 18:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kanada Başbakanı 'yeni dünya düzenini' işaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çin ile gerilimli bir dönemin ardından Pekin’i ziyaret eden Kanada Başbakanı Mark Carney, iki ülkenin yeni bir stratejik ortaklık kurma yönünde ilerlediğini söyledi.

        BBC'nin haberine göre, Carney, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Pekin'de görüştü.

        Carney, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Kanada ile Çin'in ticaret, enerji, tarım ve deniz ürünleriyle karşılıklı kazanım sağlayabilecek diğer alanlarda işbirlikleri ve "yeni bir stratejik ortaklık" üzerine çalıştıklarını vurgulayarak, "Ortaklıkta kaydedilen ilerleme, bizi yeni dünya düzenine iyi şekilde hazırlıyor." dedi.

        Bir gazetecinin, "yeni dünya düzeni" ifadesiyle neyi kastettiği sorusuna Carney, "Mevcut mimari, yani çok taraflı sistem aşınıyor, zayıflatılıyor. Soru, bunun yerine neyin inşa edileceği." yanıtını verdi.

        REKLAM

        Carney, Grönland’a ilişkin bir soru üzerine Danimarka ile NATO müttefiki olduklarına işaret ederek, "Danimarka ile NATO ortaklığı içindeyiz. 5. ve 2. maddeler kapsamındaki yükümlülüklerimiz geçerlidir ve bu yükümlülüklerin tamamen arkasındayız." ifadesini kullandı.

        Kanada ve Çin ek gümrük vergileri konusunda anlaştı

        "Yeni bir stratejik ortaklık" kapsamında Kanada, ABD'ye paralel olarak 2024'te Çin'den ithal elektrikli araçlara getirdiği yüzde 100 ek gümrük vergisini kaldıracak.

        Kanada, bunun yerine elektrikli araç ithalatına kota getirerek, yılda 49 bin aracın altında kalan ithalata yüzde 6,1 gümrük vergisi uygulayacak.

        Çin de buna karşılık, aynı dönemde Kanada'nın tarife artışına misilleme olarak, bu ülkeden ithal kolza yağı, küspesi ve tohumlarına getirdiği ek yüzde 100 gümrük vergisini mart itibarıyla yüzde 15 dolaylarına çekecek.

        Tarife gerilimi

        Kanada'da önceki Başbakan Justin Trudeau liderliğindeki hükümet, 2024'te, ABD'de dönemin Başkanı Joe Biden hükümetinin aldığı kararı izleyerek, Çin'den ithal elektrikli araçlara yüzde 100, alüminyum ile çelik ürünlerine de yüzde 25 gümrük vergisi getirmişti.

        REKLAM

        Çin, bu tarife artışlarının Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına aykırı olduğunu savunarak, Kanada aleyhine şikayet başvurusunda bulunmuş, ayrıca bu ülkeye karşı "ayrımcılık" soruşturması başlatmıştı.

        Gümrük tarifelerinin artırılması nedeniyle ilk kez bir ülke hakkında “ayrımcılık” gerekçesiyle soruşturma başlatan Pekin yönetimi, Kanada’dan ithal kolza yağı, küspe ve tohumlara ek yüzde 100, deniz ürünleri ile domuz etine ise ek yüzde 25 gümrük vergisi getirerek karşılık vermişti.

        ABD’nin en büyük ticaret ortaklarından Çin ve Kanada, Başkan Donald Trump’ın yeniden iktidara gelmesinin ardından tek taraflı tarife artışlarıyla dünya ticaretini ülkesinin lehine değiştirmeye yönelik politikasında ilk hedef aldığı ülkeler arasında yer almıştı.

        Her iki ülkenin Washington yönetimiyle tarifeler konusunda yaşadığı gerilim, aralarındaki ticaret sorunlarının çözümü için de bir inisiyatif oluşturmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Oyuncu Ufuk Bayraktar ilk kez hakim karşısına çıkıyor

        Oyuncu Ufuk Bayraktar, 21 Ağustos'ta Beyoğlu'ndaki bir iş yerinde çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle kendisini şikayet eden iş yeri sahibini darp ettiği iddiasıyla, 'iş yerinde birden fazla kişi ile birlikte yağma' suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkacak. Bayraktar duruşma için adliyeye geldi. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis oynayan teknik direktörlerin cezaları açıklandı!
        Bahis oynayan teknik direktörlerin cezaları açıklandı!
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        Kaçış yolunda korkunç cinayet!
        Kaçış yolunda korkunç cinayet!
        3 yaşındaki Yağız'ı fıstık öldürdü! İhmalle suçlanan doktorun cezasına aileden tepki!
        3 yaşındaki Yağız'ı fıstık öldürdü! İhmalle suçlanan doktorun cezasına aileden tepki!
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş
        Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
        Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Miras davası sonuçlandı
        Miras davası sonuçlandı
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Tık avcılarının kurbanı oldu