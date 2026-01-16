Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Süper Lig ekibi Eyüpspor'a kayyum atandı! - ikas Eyüpspor Haberleri

        Süper Lig ekibi Eyüpspor'a kayyum atandı!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor'a kayyum atandı. Futbolda bahis soruşturması kapsamında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız tutuklanmıştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2026 - 20:33 Güncelleme: 16.01.2026 - 21:01
        Süper Lig ekibi Eyüpspor'a kayyum atandı!
        Bahis soruşturmasında 8 isim tutuklandı!
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor'a kayyum atandı.

        Futbolda bahis soruşturması kapsamında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız tutuklanmıştı.

        Bahis soruşturması kapsamında Eyüpspor ile birlikte kayyum atanan atanan şirketler ise şu şekilde:

        1-) Eyüpspor

        2-) Metal Filo Hizmetleri Otomotiv AŞ

        3-) Metal Auto Motorlu Araçlar AŞ

        4-) Bi Poliçe Sigorta Acenteliği LTD

        5-) BM Grup Ticaret Gıda Otomotiv İnşaat LTD

        6-) Easy Drive Filo AŞ

        7-) Metal Oto Ticaret AŞ

        8-) Metal Mimarlık AŞ

        9-) Metal Havacılık AŞ.

        NE OLMUŞTU?

        TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun hakemlerin bahis oynadığına ilişkin yaptığı açıklamalar üzerine kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacıosmanoğlu’nun söylemlerini resmi ihbar olarak kabul ederek çalışmalara başladı.

        MURAT ÖZKAYA VE FATİH KULAKSIZ TUTUKLANMIŞTI

        Futbolda bahis soruşturması kapsamında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız tutuklanmıştı.

        İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği'nin tebliğ ettiği karar:

        İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği: "Şüpheli Murat ÖZKAYA’nın futbol ilgililerinden yer alan futbolcu, hakem, kulüp başkanı, üst kuruluş gibi kurum faktörlerinin rüşvet veya nüfuz karşılığı futbolu yönlendirmesinin önüne geçmek amacıyla, şüpheli Murat ÖZKAYA’nın Trendyol Süper Lig’de Eyüpspor futbol takımı başkanı olduğu, yöneticiliğini yapmış olduğu futbol kulübü adına müsabaka sonucunu etkileme teklifi aldığına dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğu, bu şüpheyi doğrulayan delillerin bulunduğu, şüphelinin daha önce de aynı kapsamda araştırma dosyasında ifadesine başvurulduğu, şüphelinin müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğuna yönelik beyan ve belgelerin bulunduğu, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu itibariyle şüphelinin kaçma şüphesinin bulunduğu, şüphelinin eylemlerinin suç vasfı itibariyle adli kontrolün yetersiz kalacağı, şüphelinin delilleri karartma veya gizleme olasılığının olması nedeniyle tutuklanmasına karar verilmesi talep edilmiş, yapılan sorgusunda suçlamayı kabul etmediği görülmüştür.

        TUTUKLAMA TALEBİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME VE TUTUKLAMALARINA,

        VEYA ADLİ KONTROL ALTINA ALINMALARINA DAİR KARAR

        1- Şüpheli Murat ÖZKAYA yönünden:

        2- İncelenen dosya kapsamına göre; şüpheliye isnat edilen suçun niteliği, cezasının üst sınırı, şüphelinin üzerine atılı suçun katalog suçlardan olması ve mevcut delil durumu dikkate alınarak, şüpheli Murat ÖZKAYA’nın üzerine atılı bulunan 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un 11/1-2 maddeleri uyarınca TUTUKLANMASINA,

        Tüm delillerin toplanmış olması, dosyada yer alan belgelerin değerlendirilmesi sonucunda şüpheli hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu anlaşılmakla, şüphelinin eylemine uyan 6222 sayılı Kanun’un 11/2 ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 38. maddesi gereğince azmettirme suretiyle “Müsabaka Sonucunu Etkileme” suçundan TUTUKLANMASINA," karar verilmiştir.

