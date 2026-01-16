Habertürk
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: Singo, Sara, Arda Ünyay!

        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: Singo, Sara, Arda Ünyay!

        Galatasaray, Arna Ünyay'nın sol arka adalesinde hafif-orta derece zorlanma tespit edildiğini, Gabriel Sara'nın ise sol diz dış yan bağlarında gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Öte yandan Sarı-kırmızlılar, Wilfried Singo'nun sahaya dönüş programı dahilinde salonda ve sahada çalıştığını belirtti.

        Giriş: 16.01.2026 - 19:44 Güncelleme: 16.01.2026 - 19:49
        Galatasaray'dan üç isim için sakatlık açıklaması!
        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçında sakatlık yaşayan Arna Ünyay'nın sol arka adalesinde hafif-orta derece zorlanma tespit edildiğini, Gabriel Sara'nın ise sol diz dış yan bağlarında gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

        Öte yandan sarı-kırmızlılar, Wilfried Singo'nun sahaya dönüş programı dahilinde salonda ve sahada çalıştığını belirtti.

        Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        Wilfried Singo, tedavisinin ardından kendisi için hazırlanan sahaya dönüş programı dahilinde salonda ve sahada çalıştı.

        Son oynanan Fethiyespor maçında ağrı hissederek oyundan çıkan ve sponsor hastanemiz Acıbadem’de yapılan tetkiklerinde sol arka adalesinde hafif-orta derece zorlanma tespit edilen Arda Ünyay’ın tedavisine başlanmıştır.

        Fethiyespor maçı öncesindeki son antrenmanda ağrı hisseden Gabriel Sara’nın sponsor hastanemiz Acıbadem’de yapılan tetkiklerinde sol diz dış yan bağlarında gerilme ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

