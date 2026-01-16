Habertürk
        Son dakika: Polisin "dur" ihtarına uymadı... Aracında cansız beden çıktı! | Son dakika haberleri

        Polisin "dur" ihtarına uymadı... Aracında cansız beden çıktı!

        İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayan bir araçta başından vurulmuş cansız bir beden bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, film sahnelerini aratmayan detaylarla karşılaştı. 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emrah A.'nın, yurt dışına çıkmak için anlaştığı Özgür Yurdakul'u, yolculuk sırasında çıkan tartışmada öldürdüğü belirlendi. Cinayetin ardından cansız bedenle birlikte Tekirdağ'dan İstanbul'a dönen şüphelinin, uygulama noktasını görünce kaçtığı öğrenildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

        Giriş: 16.01.2026 - 16:51 Güncelleme: 16.01.2026 - 16:57
        Kaçış yolunda korkunç cinayet!
        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre kan donduran olay önceki gece akşam saat 22.00 sıralarında Arnavutköy’de meydana geldi. İddialara göre dehşet saçan olay şöyle yaşandı; Murat T. ve oğlu Berkay T., yıllardır Anadolu Mahallesi’nde tekel bayisi işletiyordu. Murat T.’nin arkadaşı Özgür Yurdakul (49) da yaklaşık 1 yıl önce yanlarında yardımcı olarak işe girmişti. Çeşitli suçlardan 11 adet kaydı olduğu öne sürülen Özgür Yurdakul’un, son 1 yıldır kendi işinde gücünde olduğu belirtildi.

        “BAŞIM BELADA, YURT DIŞINA ÇIKMAM LAZIM”

        Geçtiğimiz hafta Murat T.’yi askerlik arkadaşı Emrah A. aradı. Emrah A., Murat T.’ye başının belada olduğunu ve bir an önce yurt dışına kaçması gerektiğini söyledi. Murat T. ise bu işlerden anlamadığını, ancak Özgür’ün bu konularda bilgisi olabileceğini belirterek ona danışacağını ifade etti. Özgür Yurdakul da artık bu işlerle ilgilenmediğini ancak sorup araştırabileceğini söyleyerek girişimlerde bulundu ve önceki gün Murat T. aracılığıyla Emrah A.’ya haber gönderdi.

        YURT DIŞINA KAÇIRMAK İÇİN YOLA ÇIKTILAR

        Bu sırada Emrah A.’nın Çatalca’da bir adreste saklanmaya başladığı öğrenildi. Özgür Yurdakul ile Murat T.’nin oğlu Berkay T., araçla giderek Emrah A.’yı da alıp Edirne’ye doğru yola çıktı. Yolculuk sırasında, iddiaya göre alkol ve uyuşturucu etkisinde olan Emrah A., Özgür Yurdakul ile tartışmaya başladı.

        YOLDA GİDERKEN BİR ANDA BAŞINDAN VURDU

        Tekirdağ’a gelindiğinde Özgür Yurdakul’un, Emrah A.’ya “Birazdan seni birilerine teslim edeceğiz, onlar yurt dışına çıkaracak” dediği öne sürüldü. Bu sözleri duyan Emrah A.’nın, “Beni başkasına mı vereceksiniz, beni siz çıkarın” diyerek tepki gösterdiği ve silahını çıkararak Özgür Yurdakul’u başından vurduğu iddia edildi. Direksiyonda bulunan Berkay T.’nin neye uğradığını şaşırdığı, aracı durdurduğu belirtildi.

        İÇİNDE CANSIZ BEDEN OLAN ARAÇLA KAÇTI

        Emrah A.’nın direksiyona geçtiği, iki şüpheli ile birlikte ön koltukta bulunan cansız bedenle yeniden İstanbul’a doğru yola çıktılar. Bu sırada Murat T., oğlundan haber alamayınca durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, Arnavutköy girişinde aracı fark ederek “dur” ihtarında bulundu ancak araç durmayarak kaçtı.

        “BİZİM ARAÇTA CANSIZ BEDEN VAR”

        Polisin takibi sonucu şüpheliler araçtan inerek ara sokaklara kaçtı. Önce Emrah A., ardından Berkay T. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden Berkay T.’nin, “Bizim araçta cansız beden var” dediği öne sürüldü. Aracın bulunduğu noktaya giden ekipler, Özgür Yurdakul’u ön koltukta başından vurulmuş halde buldu.

        “DEVRİLMESİN DİYE TUTTUM”

        Yapılan çalışmalarda Berkay T.’nin ifadesinde, “Emrah’ı yurt dışına kaçırmak için birilerine teslim edecektik. Yolda tartışma yaşandı. Emrah silahını çıkarıp Özgür abiye ateş etti. Ne olduğunu anlayamadım. Bana ‘İn direksiyondan’ dedi, kendisi geçti. Tekrar İstanbul’a geldik. Yolda cansız beden devrilmesin diye tuttum” dediği öne sürüldü.

        HAPİSTEN KAÇIP YURT DIŞINA ÇIKMAK İSTEMİŞ

        Şüphelilerin, Tekirdağ’da Özgür Yurdakul’u araç içinde öldürdükten sonra, ön koltuktaki cansız bedenle kilometrelerce yol yaparak İstanbul’a geldikleri öğrenildi. Şüpheli Emrah A.’nın, bir süre önce cezaevinden kaçtığı, yağma suçundan hakkında 36 yıla kadar hapis cezası bulunduğu öne sürüldü. Bu nedenle yurt dışına çıkmak istediği belirtildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde sürdürülen soruşturmanın ardından ardından 3 kişi adliyeye sevk edildi.

        Sokak ortasında silahlı saldırı anı kamerada: 1 ölü, 1 yaralı

        ADANA'da oturdukları sitenin önünde 'kız kaçırma' nedeniyle husumetli olduğu kimliği öğrenilemeyen kişinin tabancalı saldırısına uğrayan Muhammet Yeşil (17) öldü, Bekir Yeşil (50) ise ağır yaralandı. (DHA)

        #Son dakika haberler
