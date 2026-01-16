Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre kan donduran olay önceki gece akşam saat 22.00 sıralarında Arnavutköy’de meydana geldi. İddialara göre dehşet saçan olay şöyle yaşandı; Murat T. ve oğlu Berkay T., yıllardır Anadolu Mahallesi’nde tekel bayisi işletiyordu. Murat T.’nin arkadaşı Özgür Yurdakul (49) da yaklaşık 1 yıl önce yanlarında yardımcı olarak işe girmişti. Çeşitli suçlardan 11 adet kaydı olduğu öne sürülen Özgür Yurdakul’un, son 1 yıldır kendi işinde gücünde olduğu belirtildi.

“BAŞIM BELADA, YURT DIŞINA ÇIKMAM LAZIM”

Geçtiğimiz hafta Murat T.’yi askerlik arkadaşı Emrah A. aradı. Emrah A., Murat T.’ye başının belada olduğunu ve bir an önce yurt dışına kaçması gerektiğini söyledi. Murat T. ise bu işlerden anlamadığını, ancak Özgür’ün bu konularda bilgisi olabileceğini belirterek ona danışacağını ifade etti. Özgür Yurdakul da artık bu işlerle ilgilenmediğini ancak sorup araştırabileceğini söyleyerek girişimlerde bulundu ve önceki gün Murat T. aracılığıyla Emrah A.’ya haber gönderdi.

REKLAM YURT DIŞINA KAÇIRMAK İÇİN YOLA ÇIKTILAR Bu sırada Emrah A.’nın Çatalca’da bir adreste saklanmaya başladığı öğrenildi. Özgür Yurdakul ile Murat T.’nin oğlu Berkay T., araçla giderek Emrah A.’yı da alıp Edirne’ye doğru yola çıktı. Yolculuk sırasında, iddiaya göre alkol ve uyuşturucu etkisinde olan Emrah A., Özgür Yurdakul ile tartışmaya başladı. YOLDA GİDERKEN BİR ANDA BAŞINDAN VURDU Tekirdağ’a gelindiğinde Özgür Yurdakul’un, Emrah A.’ya “Birazdan seni birilerine teslim edeceğiz, onlar yurt dışına çıkaracak” dediği öne sürüldü. Bu sözleri duyan Emrah A.’nın, “Beni başkasına mı vereceksiniz, beni siz çıkarın” diyerek tepki gösterdiği ve silahını çıkararak Özgür Yurdakul’u başından vurduğu iddia edildi. Direksiyonda bulunan Berkay T.’nin neye uğradığını şaşırdığı, aracı durdurduğu belirtildi. İÇİNDE CANSIZ BEDEN OLAN ARAÇLA KAÇTI Emrah A.’nın direksiyona geçtiği, iki şüpheli ile birlikte ön koltukta bulunan cansız bedenle yeniden İstanbul’a doğru yola çıktılar. Bu sırada Murat T., oğlundan haber alamayınca durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, Arnavutköy girişinde aracı fark ederek “dur” ihtarında bulundu ancak araç durmayarak kaçtı.