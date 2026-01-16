Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!

SON 10 HAFTADA KALESİNİ GOLE KAPATMAKTA ZORLANDI

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 10 maçın 8'inde gol yedi.

Ligde sezonun ilk 7 maçında kalesinde sadece 2 gol gören Galatasaray, sonrasındaki süreçte skor olarak istediğini alsa da kalesini gole kapatmakta zorlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 8. haftadaki Beşiktaş derbisiyle başlayan süreçte çıktığı son 10 lig müsabakasının 8'inde en az 1 kez kalesinden meşin yuvarlağı çıkardı. Galatasaray, bu dönemde sadece sahasında oynadığı Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında kalesini gole kapatmayı başardı.

Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 10 golü kalesinde gördü.