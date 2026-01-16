Habertürk
        ABD Başkanı Trump'tan Nobel Barış Ödülü'nü sunan Venezuelalı muhalefet lideri Machado'ya: Çok güzel bir jest

        ABD Başkanı Trump'tan Venezuelalı muhalefet lideri Machado'ya: Çok güzel bir jest

        ABD Başkanı Trump, Venezuelalı muhalefet lideri Machado ile çok güzel bir görüşme yaptıklarını dile getirdi. Trump, Machado'nun kendisine Nobel Barış Ödülü'nü sunduğunu söyledi ve bunun "çok güzel bir jest" olduğunu dile getirdi. Amerikan basınına konuşan Beyaz Saray kaynakları, Trump'ın ödülü kabul ettiğini söyledi. 

        AA / Habertürk
        Giriş: 16.01.2026 - 07:25 Güncelleme: 16.01.2026 - 07:33
        Trump'tan Machado'ya: Çok güzel bir jest
        ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelen Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado, kendisine verilen Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a sunduğunu söyledi.

        Venezuelalı muhalif lider Machado, Beyaz Saray'daki görüşmenin ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

        Machado, ABD Başkanı ile yaptığı görüşmede, Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a sunduğunu dile getirdi, ancak Trump'ın ödülü kabul edip etmediği konusunda herhangi bir yorum yapmadı.

        ABC News'e konuşan Beyaz Saray kaynakları, Trump'ın ödülü kabul ettiğini söyledi.

        TRUMP: ÇOK GÜZEL BİR JEST

        Trump, Machado ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, muhalif lider ile çok iyi bir görüşme yaptığını belirtti.

        Trump, Machado'nun kendisine Nobel Barış Ödülü'nü sunduğunu ifade ederek, bunun karşılıklı saygıya dayalı "çok güzel bir jest" olduğunu ifade etti.

        ABD Başkanı Trump, daha önceki açıklamalarında, "Machado'nun Venezuela'da iktidarın başına geçecek kadar halk arasında saygınlığının ve gücünün olmadığı" savunmuş ve bu sebeple mevcut Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ve hükümeti ile çalışacaklarını belirtmişti.

