        Fransa, Grönland'a asker gönderdi

        Fransa, Grönland'a asker gönderdi

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, müşterek tatbikatlara katılmak üzere Grönland'a gönderilen Fransız askerlerinin bölgeye varmak üzere yolda olduğunu ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 18:23 Güncelleme: 15.01.2026 - 19:00
        Fransa, Grönland'a asker gönderdi
        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Grönland'da düzenlenen müşterek tatbikatlara katılmak için gönderilen Fransız askerlerinin bölgeye varmak üzere yolda olduğunu bildirdi.

        Macron, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Danimarka'nın talebi üzerine, Fransa'nın Danimarka tarafından Grönland'da organize edilen müşterek tatbikatlara, Arktik Dayanıklılık Harekatı'na katılmasına karar verdim." ifadesini kullandı.

        Emmanuel Macron, ilk Fransız askeri unsurlarının söz konusu bölgeye doğru yolda olduğunu, başka askerlerin de peşinden gideceğini kaydetti.

        Fransa Genelkurmay Başkanı Fabien Mandon da aynı platformdan yaptığı açıklamada, "Fransız askerleri, Danimarka'nın ortaklarımızla birlikte organize ettiği tatbikatlara katılmak üzere Grönland'a doğru gidiyor." ifadesine yer verdi.

        Fransız BFMTV kanalının haberine göre, Paris hükümeti Grönland'a yaklaşık 15 asker gönderdi.

        Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin'in yakın çevresinden edinilen bilgilere göre, söz konusu askerler 17 Ocak'a kadar devam edecek ortak göreve katılacak.

        ALMANYA KEŞİF ÇALIŞMALARI İÇİN ASKER GÖNDERECEK

        Almanya’nın çok uluslu keşif çalışmalarına katılmak için Grönland’a asker göndereceği bildirildi.

        Almanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Danimarka'nın daveti üzerine Almanya'nın 15-17 Ocak'ta diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte Grönland'da keşif çalışmalarına katılacağı belirtildi.

        Açıklamada, Danimarka’nın bölgedeki güvenliği sağlamasına destek olmak için deniz alanı gözetleme kabiliyeti gibi olası askeri katkılar için çerçeve koşullarının incelemesinin hedeflendiği ifade edildi.

        Alman ordusunun yarın "A400M" tipi nakliye uçağıyla 13 kişilik keşif ekibini Görnland’ın Nuuk kentinde göndereceği bilgisi paylaşılan açıklamada, keşif çalışmalarının diğer ortak ülkelerin temsilcileriyle yapılacağı kaydedildi.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

