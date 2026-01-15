Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "TRT Genç Kanalı Açılış Etkinliği"nde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Medya akademi sanat dünyamızın değerli temsilcileri, sevgili genç kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. TRT Genç televizyon kanalımızın açılışı vesilesiyle sizlerle birlikte olmanın bahtiyarlığı içerisindeyim. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize hepiniz hoş geldiniz safalar getirdiniz.

Bu kıymetli programı tertip eden TRT yönetimini ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyor tebrik ediyorum.

TRT Genç Televizyon Kanalımızın gençlerimize milletimize hayırlı olmasını can-ı gönülden temenni ediyorum.

Türkiye'nin hem belleği hem de geleceği olan TRT ülkemizde ve Dünyada pek çok tarihi hadiseye tanıklık etti. Babalarımızın kulakları her akşam ajanslardaydı. Biz de Türkiye ve Dünyayı uzun yıllar TRT'den takip ettik. Her alanda TRT hayatımızda vazgeçilmez bir konuma sahip oldu. "Bizim kuşak ve bizden sonra ki nesil TRT ile büyüdü." dersek herhalde abartılı bir cümle kurmuş olmayız.

TRT bugün de önemli bir misyon üstleniyor. TRT iyiyi doğruyu hakkı önceleyen yayın ve yapımlarıyla kültürel yozlaşmaya karşı milli değerlerimizin bir seti olarak karşımızda duruyor. Burada şunu da gururla ifade etmek isterim. TRT imzasını taşıyan bazı yapımların dünyadan ödüllerle dönmesi takdire şayan bir başarıdır. Dizilerden sinemaya ilgili ilgisiz her yere özenle yerleştirilen karakterlerle çarpık ilişkiler özendiriliyor, sapkınlıklar teşvik ediliyor. Bizim için TRT'nin başarısı ailedeki tüm fertlerin hiçbir endişe duymadan izleyebileceği yapımlara imza atmasıdır. TRT Genç'le bu çizgideki yayınların daha da artacağına inanıyorum "HER TELEFON KUMARHANE HALİNE GELDİ" Çağımızın vebası olan bağımlılıkla mücadelede TRT Genç gibi mecraların katkısına ihtiyaç duyuyoruz. Sanal bahis, kumar ve uyuşturucu başta olmak üzere bağımlılıkta ciddi artış yaşanıyor. Gençlerimiz dijital platformların ve sosyal medyanın etkisiyle bu belalara daha çok düşüyor. Her telefon maalesef bir kumarhane haline geldi. Tütün, sigara, alkol, uyuşturucu kullanımı da bu mecralar tarafından özendirilmekte.

Son dönemde ülkemizde yaşanan aile facialarında en büyük müsebbibin alkol, bahis, kumar ve uyuşturucu olduğunu görüyoruz. Boşanmaların ve aile kavgalarının en başında bu illetler geliyor. Meseleyi bütün yönleriyle değerlendirdiğimizde; uyuşturucu, alkol, bahis, kumar ve sigara bağımlılığı terör kadar hatta terörden daha zararlı boyutlara ulaşmıştır. Grup kürsülerinde kumarı masumlaştırmaya çalışanların, iktidara gelince içkiyi ucuzlatacağız diyerek görmediği gerçek budur. Zehir tacirlerini aklama yarışına girenlerin yüzleşmek istemedikleri durum budur. ANKARA'DAKİ SU KRİZİ Malumunuz Türkiye'nin başkentinde yaşayan milyonlarca vatandaşımız haftalarca susuzluğa mahkum oldu. İnsanlar su kuyruklarına girdi. Aileler çamaşır, bulaşık, banyo gibi en temel ihtiyaçlarını giderebilmek için çeşmenin başında nöbet tuttu. 2026 Türkiye'sine yakışmayan sahnelere hepimiz tanık olduk. Ortada görevi kamu adına gözcülük yapmak olan medya açısından görmezden gelinemez haber vardı. Basın kuruluşlarımız da bu sorunu haberleştirdiler. Neticede meseleyi tam olarak çözemeseler bile, açıklama yapmak mecburiyetinde kaldılar.