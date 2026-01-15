Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Genç kanalının açılışında yaptığı konuşmada, "Uyuşturucu, alkol, bahis, kumar ve sigara bağımlılığı terör kadar hatta terörden daha zararlı boyutlara ulaşmıştır" dedi. Erdoğan, "TRT bugün de önemli bir misyon üstleniyor. TRT iyiyi doğruyu hakkı önceleyen yayın ve yapımlarıyla kültürel yozlaşmaya karşı milli değerlerimizin bir seti olarak karşımızda duruyor" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2026 - 15:40 Güncelleme: 15.01.2026 - 15:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "TRT Genç Kanalı Açılış Etkinliği"nde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

        "Medya akademi sanat dünyamızın değerli temsilcileri, sevgili genç kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. TRT Genç televizyon kanalımızın açılışı vesilesiyle sizlerle birlikte olmanın bahtiyarlığı içerisindeyim. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize hepiniz hoş geldiniz safalar getirdiniz.

        Bu kıymetli programı tertip eden TRT yönetimini ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyor tebrik ediyorum.

        TRT Genç Televizyon Kanalımızın gençlerimize milletimize hayırlı olmasını can-ı gönülden temenni ediyorum.

        REKLAM

        Türkiye'nin hem belleği hem de geleceği olan TRT ülkemizde ve Dünyada pek çok tarihi hadiseye tanıklık etti. Babalarımızın kulakları her akşam ajanslardaydı. Biz de Türkiye ve Dünyayı uzun yıllar TRT'den takip ettik. Her alanda TRT hayatımızda vazgeçilmez bir konuma sahip oldu. "Bizim kuşak ve bizden sonra ki nesil TRT ile büyüdü." dersek herhalde abartılı bir cümle kurmuş olmayız.

        TRT bugün de önemli bir misyon üstleniyor. TRT iyiyi doğruyu hakkı önceleyen yayın ve yapımlarıyla kültürel yozlaşmaya karşı milli değerlerimizin bir seti olarak karşımızda duruyor.

        Burada şunu da gururla ifade etmek isterim. TRT imzasını taşıyan bazı yapımların dünyadan ödüllerle dönmesi takdire şayan bir başarıdır.

        Dizilerden sinemaya ilgili ilgisiz her yere özenle yerleştirilen karakterlerle çarpık ilişkiler özendiriliyor, sapkınlıklar teşvik ediliyor. Bizim için TRT'nin başarısı ailedeki tüm fertlerin hiçbir endişe duymadan izleyebileceği yapımlara imza atmasıdır. TRT Genç'le bu çizgideki yayınların daha da artacağına inanıyorum

        "HER TELEFON KUMARHANE HALİNE GELDİ"

        Çağımızın vebası olan bağımlılıkla mücadelede TRT Genç gibi mecraların katkısına ihtiyaç duyuyoruz. Sanal bahis, kumar ve uyuşturucu başta olmak üzere bağımlılıkta ciddi artış yaşanıyor. Gençlerimiz dijital platformların ve sosyal medyanın etkisiyle bu belalara daha çok düşüyor. Her telefon maalesef bir kumarhane haline geldi. Tütün, sigara, alkol, uyuşturucu kullanımı da bu mecralar tarafından özendirilmekte.

        Son dönemde ülkemizde yaşanan aile facialarında en büyük müsebbibin alkol, bahis, kumar ve uyuşturucu olduğunu görüyoruz. Boşanmaların ve aile kavgalarının en başında bu illetler geliyor.

        Meseleyi bütün yönleriyle değerlendirdiğimizde; uyuşturucu, alkol, bahis, kumar ve sigara bağımlılığı terör kadar hatta terörden daha zararlı boyutlara ulaşmıştır. Grup kürsülerinde kumarı masumlaştırmaya çalışanların, iktidara gelince içkiyi ucuzlatacağız diyerek görmediği gerçek budur. Zehir tacirlerini aklama yarışına girenlerin yüzleşmek istemedikleri durum budur.

        ANKARA'DAKİ SU KRİZİ

        Malumunuz Türkiye'nin başkentinde yaşayan milyonlarca vatandaşımız haftalarca susuzluğa mahkum oldu. İnsanlar su kuyruklarına girdi. Aileler çamaşır, bulaşık, banyo gibi en temel ihtiyaçlarını giderebilmek için çeşmenin başında nöbet tuttu.

        2026 Türkiye'sine yakışmayan sahnelere hepimiz tanık olduk. Ortada görevi kamu adına gözcülük yapmak olan medya açısından görmezden gelinemez haber vardı. Basın kuruluşlarımız da bu sorunu haberleştirdiler. Neticede meseleyi tam olarak çözemeseler bile, açıklama yapmak mecburiyetinde kaldılar.

        Dün bir tanesi çıkmış, kışın ortasında susuz bıraktığı insanlarımızdan özür dilemek yerine, TRT'yi suçluyor, AA'yı suçluyor, özel televizyon kanallarını suçluyor. Aynı zatın genel başkanı itham ve iftiralarla şahsımızı hedef alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kocaeli'de FETÖ/PDY terör örgütüne operasyon: 16 gözaltı

        Kocaeli'de, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        Trump: Anlaşmanın önündeki engel Zelenskiy
        Trump: Anlaşmanın önündeki engel Zelenskiy
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Durumu çok ciddi
        Durumu çok ciddi
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        G.Saray'ın Fofana teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Fofana teklifi ortaya çıktı!
        Üvey annesini öldürüp firar etmişti... Cezaevinde feci son!
        Üvey annesini öldürüp firar etmişti... Cezaevinde feci son!
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        Hatice öğretmen 7. kattan düşmüştü! Sevgilisinin tırnağında DNA'sı çıktı!
        Hatice öğretmen 7. kattan düşmüştü! Sevgilisinin tırnağında DNA'sı çıktı!
        G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu çıkarması!
        G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu çıkarması!
        En az altın kadar değerliydi...
        En az altın kadar değerliydi...
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        "Hikâye beni içine çekti"
        "Hikâye beni içine çekti"