        Galatasaray'ın Youssouf Fofana teklifi ortaya çıktı! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'ın Youssouf Fofana teklifi ortaya çıktı!

        Devre arası transfer döneminde orta saha mevkisini güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın, Milan forması giyen Youssouf Fofana'ya yaptığı teklifin ayrıntılarını İtalyan basını duyurdu.

        Giriş: 15.01.2026 - 12:53 Güncelleme: 15.01.2026 - 12:53
        1

        Devre arası transfer döneminde orta sahaa takviye yapmak isteyen Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı.

        2

        Sarı-kırmızılıların bu bölge için Milan'dan Youssouf Fofana'yı istediği ve oyuncuya ilk teklifini ilettiği kaydedildi.

        3

        YILLIK 5 MİLYON EURO!

        Nicolo Schira'nın haberine göre; G.Saray, Fransız yıldıza 4 yıllık sözleşme ve senelik 5 milyon Euro net maaş teklif etti.

        4

        Buna karşın 27 yaşındaki ismin takımında kalmak istediği, herhangi bir ayrılığa sıcak bakmadığı öne sürüldü.

        5

        EN AZ 30 MİLYON EURO

        2024 yazında 26 milyon Euro bonservis bedeliyle Fofana'yı kadrosuna katan Milan'ın, oyuncu için en az 30 milyon Euro talep ettiği ifade edildi.

        6

        Geçtiğimiz günlerde transfer görüşmeleri yapmak için Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve İdari Menajer Uğur Yıldız, Milano'ya uçmuştu.

        7

        Bu sezon 20 maçta 1.365 dakika süre alan Fofana, 1 gol - 3 asistlik performans sergiledi.

        8

        Kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Fransız orta sahanın güncel piyasa değeri ise 28 milyon Euro...

        9
