Galatasaray'ın Youssouf Fofana teklifi ortaya çıktı!
Devre arası transfer döneminde orta saha mevkisini güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın, Milan forması giyen Youssouf Fofana'ya yaptığı teklifin ayrıntılarını İtalyan basını duyurdu.
Devre arası transfer döneminde orta sahaa takviye yapmak isteyen Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Sarı-kırmızılıların bu bölge için Milan'dan Youssouf Fofana'yı istediği ve oyuncuya ilk teklifini ilettiği kaydedildi.
YILLIK 5 MİLYON EURO!
Nicolo Schira'nın haberine göre; G.Saray, Fransız yıldıza 4 yıllık sözleşme ve senelik 5 milyon Euro net maaş teklif etti.
Buna karşın 27 yaşındaki ismin takımında kalmak istediği, herhangi bir ayrılığa sıcak bakmadığı öne sürüldü.
EN AZ 30 MİLYON EURO
2024 yazında 26 milyon Euro bonservis bedeliyle Fofana'yı kadrosuna katan Milan'ın, oyuncu için en az 30 milyon Euro talep ettiği ifade edildi.
Geçtiğimiz günlerde transfer görüşmeleri yapmak için Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve İdari Menajer Uğur Yıldız, Milano'ya uçmuştu.