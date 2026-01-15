Habertürk
Habertürk
        Mısır koçanı ve at kılı ile taklit ediliyor! 'Kırmızı altın'ın 1 gramı 900 TL | SON DAKİKA HABER

        Mısır koçanı ve at kılı ile taklit ediliyor... 'Kırmızı altın'ın 1 gramı 900 TL!

        Üretimdeki zorluğu ve yılda 1 kez yapılan hasadı nedeniyle fiyatı yüksek olan safranın kilogram fiyatı, 900 bin liraya ulaştı. Fiyatının yüksekliği nedeniyle 'kırmızı altın' olarak nitelendirilen safran, kırmızıya boyanan at kılı, mısır koçanı gibi ürünlerle taklit edilerek satılıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 10:12 Güncelleme: 15.01.2026 - 11:28
        Mısır koçanı ve at kılı ile taklit ediliyor... 'Kırmızı altın'ın 1 gramı 900 TL!
        Dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinen safran, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanılıyor. Kendi ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı boyayabilen safranın hasadı, her yıl ekim ve kasım aylarında yapılıyor.

        1 KİLOGRAMI 900 BİN TL OLDU

        DHA'da yer alan habere göre yılda bir kez yapılan hasadı ve üretimdeki zorluğu nedeniyle fiyatı yüksek olan safranın kilogram fiyatı, internette 900 bin liraya kadar ulaştı.

        MISIR KOÇANINDAKİ İPLİĞİ BOYUYORLAR

        Çiçek başı 3 dal çıkan ve 1 kilogramı için 450 bin dal toplanması gereken safran, fiyatı nedeniyle gramla satılıyor ve 'kırmızı altın' olarak nitelendiriliyor. Fiyatının yüksekliği nedeniyle çoğu zaman mısır koçanı iplikleri, at kılı, Hindistan cevizinin ipliksi tabakası boyanarak safran diye piyasaya sürülüyor.

        "BİR ÇİÇEKTEN 3 İPLİK ÇIKIYOR"

        Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, “Safran fiyatından dolayı çok fazla tüketilmeyen; ilaç, gıda, kimya sektörü ve restoranlarda kullanılan bir baharat. İran, Fransa, İspanya gibi ülkelerde daha çok yetişiyor. Üretimi ve hasadı çok zor. Bir çiçekten 3 iplik çıkıyor. Ülkemizde Safranbolu'da yetiştiriliyor. Ancak bölgesel olarak farklı kalite segmentleri var. İran safran konusunda üst segmentte yer alıyor. Orijinal bir İran safranı almak istediğinizde kilogram fiyatı 800 ile 900 bin liraya ulaşıyor. 2-3 gramlık safran, yemek üretimi için uzun süre yetebilecek düzeyde. Sadece 3 iplik bile kendi ağırlığının kat kat fazlasını, o güzel altın safranı dediğimiz rengi ortaya çıkarmaya yetiyor" dedi.

        "İLAÇ, KİMYA VE GIDA SANAYİNDE KULLANILIYOR"

        Safran yerine birçok maddenin boyanarak satıldığını söyleyen Manavoğlu, “Bir avucun içini dolduran safran 3-4 gram ancak geliyor. Renk verme özelliği çok kıymetli olduğu için ilaç, kimya, gıda sanayilerinde çokça kullanılıyor.

        "1 GRAM SAFRANI 100 LİRAYA ALAMAZSINIZ"

        Bu kadar kıymetli olması nedeniyle çok fazla taklit ve tağşişi de çıkabiliyor. Gerçek bir safran alınmak isterken hileli bir ürün alınabiliyor. Safran yerine boyanmış mısır koçanları, at kılı gibi ürünler kullanılıyor. Bu ürünler çok komik rakamlara safran adı altında satılıyor. Tüketicinin dikkatli olması gerekiyor. 1 gram safranı 100 liraya alamazsınız. 1 gram gramaj olarak çok düşük ama uzun süre kullanabileceğiniz bir miktar" diye konuştu.

