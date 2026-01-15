En az altın kadar değerliydi... Baharatlar tarihi nasıl değiştirdi?

Tarçın, karabiber ve karanfil… Sadece lezzet değil, yüzyıllar boyunca güç, zenginlik ve iktidar anlamına geldiler. Baharat ticareti, insanlık tarihinin seyrini değiştiren en önemli etkenlerden biri oldu. Baharatların dünyayı nasıl dönüştürdüğünü sizin için derledik…