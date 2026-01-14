Habertürk
        Beyoğlu Yeni Çarşı: 0 - Fenerbahçe: 1 | MAÇ SONUCU (Ziraat Türkiye Kupası) - Futbol Haberleri

        Beyoğlu Yeni Çarşı: 0 - Fenerbahçe: 1 | MAÇ SONUCU

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Beyoğlu Yeni Çarşı ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler Anderson Talisca'nın attığı golle 1-0 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.

        Giriş: 14.01.2026 - 19:32 Güncelleme: 14.01.2026 - 22:40
        F.Bahçe kupada tek golle kazandı!
        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Sarı-laciverlilere galibiyeti getiren golü 82. dakikada Anderson Talisca kaydetti.

        Bu sonucun ardından F.Bahçe ilk galibiyetini aldı ve 3 puana yükseldi. Üst üste 2. yenilgisini alan Beyoğlu Yeni Çarşı, bu haftayı da puansız kapattı.

        Turnuvanın 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Erzurumspor'u ağırlayacak. Beyoğlu Yeni Çarşı ise deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

        MERT GÜNOK 3 BİN 882 GÜN SONRA F.BAHÇE FORMASIYLA

        Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı milli file bekçisi Mert Günok, Beyoğlu Yeni Çarşı müsabakasıyla sarı-lacivertli formayı 3882 gün sonra sırtına geçirdi.

        Fenerbahçe altyapısında futbola başlayan ve sonrasında A takıma yükselen Mert Günok, son olarak 30 Mayıs 2015'te Süper Lig'de oynanan Kasımpaşa maçında ilk 11'de forma giyip ardından Fenerbahçe'yle yollarını ayırmıştı.

        Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Bursaspor, Başakşehir ve Beşiktaş formalarını giyen deneyimli file bekçisi, Beyoğlu Yeni Çarşı maçıyla 11 yıl 7 ay 15 gün sonra sarı-lacivertli formayı sırtına geçirdi.

        Süper Kupa'da kadroda yer alan ancak görev yapamayan Mert Günok, Beyoğlu Yeni Çarşı maçıyla formasına kavuştu.

        SZYMANSKI 11 MAÇ SONRA İLK 11'DE!

        Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, Beyoğlu Yeni Çarşı müsabakasıyla 11 resmi maç aradan sonra ilk 11'e döndü.

        Sarı-lacivertli formayla son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynanan Viktoria Plzen mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkan Szymanski, bu maçın ardından ligde, Avrupa'da, Ziraat Türkiye Kupası'nda ve Turkcell Süper Kupa'da oynanan 11 maçta ilk 11'den uzak kalmıştı.

        SADETTİN SARAN VE YÖNETİM TRİBÜNDE

        Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, Beyoğlu Yeni Çarşı müsabakasında takımı yalnız bırakmadı.

        Saran ve kurmayları, karşılaşmayı kendilerine ayrılan yerde takip etti.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        7. dakikada Talisca'nın uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.

        21. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Çağlar Söyüncü'nün uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Talisca'nın topu kontrol ettikten sonra ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kaleci Beytullah Buğra İpek gole izin vermedi. Bu pozisyonun devamında Duran'ın ceza yayının biraz solundan çıkardığı şutta, Beyoğlu Yeni Çarşı savunması kale alanında meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

        26. dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Duran'ın Ali Eren İyican ile ceza sahası içinde girdiği ikili mücadelede yerde kalması üzerine maçın hakemi Turgut Doman, penaltı kararı verdi. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen Doman, faul olmadığını belirterek penaltı kararını iptal etti.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

        53. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Talisca, rakip oyuncudan sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girdi. Brezilyalı oyuncunun çıkardığı şutta, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

        60. dakikada İsmail Yüksek'in pasında topla buluşan Nene'nin ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.

        78. dakikada Beyoğlu Yeni Çarşı gole çok yaklaştı. Sol kanatta Alhan Kurtoğlu'nun pasında topla buluşan ve savunmanın arkasına sarkan Arif Emre Eren, ceza yayı önünde şutunu çıkardı. Kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

        82. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Fred'in pasında topu kontrol eden Talisca'nın ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Beytullah Buğra İpek'in sağından filelerle buluştu.

        Fenerbahçe, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

        Husumetlilerin silahlı kavgasında 1 ölü, 5 yaralı

