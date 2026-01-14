Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı-laciverlilere galibiyeti getiren golü 82. dakikada Anderson Talisca kaydetti.

Bu sonucun ardından F.Bahçe ilk galibiyetini aldı ve 3 puana yükseldi. Üst üste 2. yenilgisini alan Beyoğlu Yeni Çarşı, bu haftayı da puansız kapattı.

Turnuvanın 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Erzurumspor'u ağırlayacak. Beyoğlu Yeni Çarşı ise deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

MERT GÜNOK 3 BİN 882 GÜN SONRA F.BAHÇE FORMASIYLA Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı milli file bekçisi Mert Günok, Beyoğlu Yeni Çarşı müsabakasıyla sarı-lacivertli formayı 3882 gün sonra sırtına geçirdi. REKLAM Fenerbahçe altyapısında futbola başlayan ve sonrasında A takıma yükselen Mert Günok, son olarak 30 Mayıs 2015'te Süper Lig'de oynanan Kasımpaşa maçında ilk 11'de forma giyip ardından Fenerbahçe'yle yollarını ayırmıştı. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Bursaspor, Başakşehir ve Beşiktaş formalarını giyen deneyimli file bekçisi, Beyoğlu Yeni Çarşı maçıyla 11 yıl 7 ay 15 gün sonra sarı-lacivertli formayı sırtına geçirdi. Süper Kupa'da kadroda yer alan ancak görev yapamayan Mert Günok, Beyoğlu Yeni Çarşı maçıyla formasına kavuştu.

SZYMANSKI 11 MAÇ SONRA İLK 11'DE! Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, Beyoğlu Yeni Çarşı müsabakasıyla 11 resmi maç aradan sonra ilk 11'e döndü. Sarı-lacivertli formayla son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynanan Viktoria Plzen mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkan Szymanski, bu maçın ardından ligde, Avrupa'da, Ziraat Türkiye Kupası'nda ve Turkcell Süper Kupa'da oynanan 11 maçta ilk 11'den uzak kalmıştı.

SADETTİN SARAN VE YÖNETİM TRİBÜNDE Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, Beyoğlu Yeni Çarşı müsabakasında takımı yalnız bırakmadı. Saran ve kurmayları, karşılaşmayı kendilerine ayrılan yerde takip etti.