        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'de Kante bekleyişi! Transferde sona doğru... - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi! Transferde sona doğru...

        Ara transfer döneminde kadrosuna yıldız bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, N'golo Kante transferinde mutlu sona yakın. 34 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağlanırken kulübü ile görüşmeler devam ediyor.

        Kaynak
        DHA / Habertürk
        Giriş: 14.01.2026 - 09:25 Güncelleme: 14.01.2026 - 09:25
        Ara transfer döneminde Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi’yi kadrosuna katan Fenerbahçe’de transferde hareketli günler yaşanıyor.

        Fenerbahçe, Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Ittihad’da forma giyen N’Golo Kante transferinde sona yaklaştı.

        35 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağlanırken kulübü ile görüşmeler devam ediyor.

        Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları ve futbol direktörü Devin Özek bu transferi bitirmek için Dubai’de bulunuyor.

        Kante’nin Avrupa’ya geri dönmek istediği ve sarı-lacivertli takıma transferi için fedakarlığa hazır olduğu ifade ediliyor.

        Yapılacak olan son görüşmelerden sonra anlaşmanın tamamlanması bekleniyor.

        SEZON KARNESİ

        N'Golo Kante, bu sezon tüm kulvarlarda 21 maçta forma giydi. 1842 dakika sahada kalan tecrübeli orta saha 1 gol kaydetti.

