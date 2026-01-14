Genç kadın evinde boğulmuştu! Annesi ile sevgilisi Esra'yı suçladı!
Ankara'da, evinde boğularak öldürülen 28 yaşındaki Esra Muratoğlu, memleketi Çankırı'da son yolculuğuna uğurlandı. Gözaltına alınan sevgilisi olduğu iddia edilen 34 yaşındaki Orhan Kırtıl ve kendi annesi 48 yaşındaki Çilem Yener, dün toprağa verilen Esra'yı suçladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Orhan Kırtıl ve Çilem Yener, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ankara'nın Mamak ilçesinde Esra Muratoğlu (28), önceki gün sabah, annesi Çilem Yener (48) ile birlikte yaşadıkları evde annesi ve Orhan Kırtıl (34) ile tartıştı.
ESRA BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
DHA'daki habere göre Muratoğlu, tartışma sırasında boğuldu. Olay sonrası Çilem Yener ile Orhan Kırtıl gözaltına alındı.
CENAZESİ ÇANKIRI'YA GETİRİLDİ
Esra Muratoğlu'nun cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işleminin ardından memleketi Çankırı'ya getirildi. Muratoğlu'nun Kurşunlu ilçesi Sumucak köyündeki cenazesine ailesi ve yakınları katıldı.
ESRA ÜÇ ÇOCUK ANNESİYDİ
Yakınları Muratoğlu'nun tabutu başında gözyaşı döktü. Devlet korumasında 3 çocuğu olan Esra Muratoğlu'nun cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
ANNE VE SEVGİLİ ADLİYEYE SEVK
Şüpheliler Çilem Yener ve Orhan Kırtıl ise polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kırtıl ve Yener, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"BIÇAKLA ÜZERİMİZE YÜRÜDÜ"
Şüpheliler, emniyette verdikleri ifadelerinde, Esra Muratoğlu'nun uyuşturucu kullandığını, olay sabahı da krize girdiğini ve bıçakla üstlerine yürüdüğünü iddia etti.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Şüpheliler, olayın kendilerini korumak isterken yaşandığını öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.