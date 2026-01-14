Küresel piyasalarda değerli metaller güne güçlü yükselişler kaydederek girdi. Gümüş yüzde 3,6 artışla tarihte ilk kez ons başına 90 doların üzerine çıktı.

Gümüş böylece yılın ilk iki haftasında yüzde 25 değer kazandı. Küresel değeri ise yine tarihte ilk kez 5 trilyon doları aştı.

Altın da Asya piyasalarında yüzde 0,7 yükselerek 4 bin 620 doları aştı ve rekor seviyeden sadece 15 dolar az.

Bakır, platin ve paladyum fiyatlarında da artış görüldü.

Değerli metallerdeki yükseliş, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell hakkında soruşturma açılmasının, kurumun bağımsızlığına ilişkin endişeleri artırmasıyla hız kazandı.

ABD'de açıklanan ve beklentilerin altında kalan enflasyon verileri, 2026'da daha fazla faiz indirimi ihtimalini güçlendirmiş, jeopolitik gerilimlerin artması da güvenli liman talebini desteklemişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'da askeri operasyon düzenlenmesi emri vermesi, Grönland'a yönelik yeniden gündeme getirdiği talepler ve İran'daki şiddetli protestoların rejim değişikliğine yol açabileceği ihtimali, güvenli varlıklara yönelimi artırmıştı. CİTİGROUP GÜMÜŞ TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ Citigroup analistleri, güçlü talep ve sıkışan arz koşullarını gerekçe göstererek, önümüzdeki üç ay için altın tahminini 5 bin dolar, gümüş tahminini ise 100 dolar seviyesine yükseltti. Invesco Asset Management küresel piyasa stratejisti David Chao, değerli metallere yönelik "enflasyona ve finansal istikrarsızlığa karşı korunma" talebinin bu yıl da süreceğini belirterek, "2026'da altının, jeopolitik belirsizlikler nedeniyle gümüşten daha iyi performans göstermesi muhtemel" dedi.

GÜMÜŞ GEÇEN YIL YAKLAŞIK YÜZDE 150 ARTMIŞTI Gümüş, geçen yıl yüzde 150'ye yaklaşan yükselişiyle, artış oranında altını geride bırakmıştı. Ekim ayında yaşanan kısa pozisyon sıkışması ve Londra'daki arz daralması gümüş fiyatlarını yukarı taşımıştı. ABD'de devam eden Section 232 soruşturmasının gümüşe ek gümrük vergisi getirebileceği endişesi, metalin depolarda tutulmasına ve küresel stokların daha da sıkışmasına yol açıyor. Söz konusu soruşturma, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yürütüyor ve bir ürünün ithalatının ülkenin ulusal güvenliğini tehdit edip etmediğini inceliyor.