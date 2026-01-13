Galatasaray'a sürpriz transfer önerisi: Omar Marmoush
Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye kaybeden Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Menajer George Gardi, sarı kırmızılıların gündemine Manchester City forması giyen Omar Marmoush'u getirdi.
Mauro Icardi, Dries Mertens'in transferleri; Victor Osimhen'in kiralanmasında önemli imzalarda rol oynayan aracı menajer George Gardi, Galatasaray’ın gündemine yeni bir isim taşıdı.
MARMOUSH ÖNERİSİ!
Gardi’nin, Manchester City’den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mısırlı yıldız Omar Marmoush’u sarı-kırmızılılara önerdiği öğrenildi.
Marmoush, Manchester City’den ayrılığın kalıcı değil geçici olmasını istiyor.
Mısırlı futbolcunun önceliği İngiltere’de kalmak ve kariyerine Premier League’de devam etmek.
TÜRKİYE'YE SICAK BAKMIYOR
Bu nedenle oyuncunun şu aşamada Türkiye seçeneğine sıcak bakmadığı ifade ediliyor.
Premier Lig’den Aston Villa ve Tottenham Hotspur’un Marmoush ile yakından ilgilendiği, oyuncunun da bu ilgiyi öncelikli olarak değerlendirdiği belirtiliyor.
Galatasaray cephesinde ise temkinli ama ısrarlı bir yaklaşım söz konusu.
Sarı-kırmızılılar, Marmoush’un fikrinin ilerleyen süreçte değişme ihtimaline karşı temaslarını koparmıyor ve “dirsek temasını” sürdürüyor.
Yönetimin, şartların oluşması halinde devreye girmek üzere süreci yakından takip ettiği öğrenildi.