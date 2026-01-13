Habertürk
        Haberler Spor Transfer Galatasaray'a sürpriz transfer önerisi: Omar Marmoush - Futbol Haberleri

        Galatasaray'a sürpriz transfer önerisi: Omar Marmoush

        Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye kaybeden Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Menajer George Gardi, sarı kırmızılıların gündemine Manchester City forması giyen Omar Marmoush'u getirdi.

        Giriş: 13.01.2026 - 11:21 Güncelleme: 13.01.2026 - 13:04
        1

        Mauro Icardi, Dries Mertens'in transferleri; Victor Osimhen'in kiralanmasında önemli imzalarda rol oynayan aracı menajer George Gardi, Galatasaray’ın gündemine yeni bir isim taşıdı.

        2

        MARMOUSH ÖNERİSİ!

        Gardi’nin, Manchester City’den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mısırlı yıldız Omar Marmoush’u sarı-kırmızılılara önerdiği öğrenildi.

        3

        Marmoush, Manchester City’den ayrılığın kalıcı değil geçici olmasını istiyor.

        4

        Mısırlı futbolcunun önceliği İngiltere’de kalmak ve kariyerine Premier League’de devam etmek.

        5

        TÜRKİYE'YE SICAK BAKMIYOR

        Bu nedenle oyuncunun şu aşamada Türkiye seçeneğine sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

        6

        Premier Lig’den Aston Villa ve Tottenham Hotspur’un Marmoush ile yakından ilgilendiği, oyuncunun da bu ilgiyi öncelikli olarak değerlendirdiği belirtiliyor.

        7

        Galatasaray cephesinde ise temkinli ama ısrarlı bir yaklaşım söz konusu.

        8

        Sarı-kırmızılılar, Marmoush’un fikrinin ilerleyen süreçte değişme ihtimaline karşı temaslarını koparmıyor ve “dirsek temasını” sürdürüyor.

        9

        Yönetimin, şartların oluşması halinde devreye girmek üzere süreci yakından takip ettiği öğrenildi.

        10
