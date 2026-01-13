Habertürk
Habertürk
        Çin'de yalnızlığın yeni çözümü: "Öldün mü?" uygulaması viral oldu

        Çin'de yalnızlığın yeni çözümü: "Öldün mü?" uygulaması viral oldu

        Modern hayatın getirdiği yalnızlaşma ve sosyal izolasyon karşısında Çin'de gençler tarafından hızla benimsenen "Are You Dead?" (Demumu / Öldün mü?) adlı uygulama, kullanıcıların her iki günde bir hayatta olduklarını teyit etmesini istiyor. Aksi takdirde acil temas kişisine otomatik bildirim göndererek fark edilmeden ölme korkusuna teknolojik bir cevap veriyor ve kısa sürede ülkenin en çok indirilen ücretli uygulaması haline geldi.

        Giriş: 13.01.2026 - 11:22 Güncelleme: 13.01.2026 - 11:32
        Yeni mobil uygulama: "Öldün mü?"
        Günümüz dünyasında insanlar teknoloji ve sosyal medya sayesinde her an "bağlı" görünse de aslında giderek daha fazla yalnızlaşıyor. Sanal etkileşimler gerçek sosyal bağların yerini alırken, özellikle büyük şehirlerde tek başına yaşayan milyonlarca insan, sosyal hayattan kopmanın ötesinde en temel korkularından biriyle yüzleşiyor! "Ya bir gün ölürsem ve günlerce kimse fark etmezse?" İşte tam bu noktada Çin'den çıkan çarpıcı bir uygulama, yalnız bireylerin güvenlik ihtiyacına minimalist ama etkili bir çözüm getiriyor. Kulağa ne kadar depresif gelse de “Öldün mü?” isimli uygulama kısa sürede indirme listesinin zirvesine yerleşmeyi başardı.

        UYGULAMANIN BASİT AMA ETKİLİ MEKANİZMASI

        "Are You Dead?" (uluslararası adı Demumu), geçtiğimiz yıl mayıs ayında sessiz sedasız piyasaya sürüldü. Kullanıcılar uygulamaya bir acil temas kişisi tanımlıyor ve her iki günde bir ekrandaki büyük yeşil düğmeye basarak "hayattayım" sinyali veriyor. İki gün üst üste giriş yapılmazsa üçüncü günde otomatik olarak belirlenen kişiye e-posta gönderiliyor ve "kullanıcı tehlikede olabilir" uyarısı yapılıyor. Uygulama, hiçbir karmaşık kayıt veya kişisel veri toplama gerektirmiyor; sadece basit, hafif ve amaca odaklı bir güvenlik aracı olarak tasarlanmış. Fiyatı ise 8 yuan (yaklaşık 1,15 dolar).

        TEK BAŞINA YAŞAYANLAR ARTIYOR

        Çin'de kentleşmenin hızlanması ve genç nüfusun iş için ailelerinden uzaklaşmasıyla tek kişilik hanelerin sayısı hızla artıyor. Araştırmalara göre 2030 yılına kadar ülkede yaklaşık 200 milyon tek kişilik hane olması bekleniyor. Özellikle 20'li ve 30'lu yaşlardaki genç profesyoneller, öğrenciler ve yalnız yaşamayı tercih edenler, "ölürsem kim fark eder?" sorusunu sıkça dile getiriyor. Sosyal medyada kullanıcılar, "Bazen düşünüyorum, yalnız ölürsem cesedimi kim alacak?" gibi içten paylaşımlarla bu korkuyu ifade ediyor. Uygulama, tam da bu "güvenlik kaygısı"na hitap ederek kısa sürede gençler arasında patlama yaptı ve Çin'de Apple App Store'un en çok indirilen ücretli uygulaması konumuna yükseldi.

        İSMİ TARTIŞMA YARATTI, KARA MİZAH ÇEKİCİ GELDİ

        Uygulamanın en çok konuşulan yanı, doğrudan "Öldün mü?" anlamına gelen ismi. Bazıları bu ismin uğursuz olduğunu düşünüp isim değişikliği talep ederken ("Are You OK?" ya da "Nasılsın?" gibi daha pozitif öneriler geldi), birçok kişi tam da bu karanlık mizahın ve cesur yaklaşımın uygulamayı viral yaptığını söylüyor. İsmin popüler bir yemek sipariş uygulaması "Are You Hungry?" (Çince: E-le-ma) ile kelime oyunu yapılması da dikkat çekiyor. Geliştirici ekip (Moonscape Technologies), eleştirileri dikkate aldıklarını ve isim değişikliği seçeneğini değerlendirdiklerini açıkladı.

        YAŞLILAR İÇİN ÖZEL VERSİYON

        Uygulamayı Zhengzhou'da 1995 sonrası doğumlu üç genç geliştirici küçük bir yatırımla (yaklaşık 140 dolar) hayata geçirdi. Şu an şirketin değerini katlayan ekip, %10 hisse karşılığı 1 milyon yuan yatırım arayışında. Başarının ardından gözlerini yaşlı nüfusa çevirdiler; Çin'de 60 yaş üstü nüfusun beşte birinden fazlasını oluşturduğu düşünüldüğünde, yaşlılar için özel bir versiyon geliştirme planları gündemde. Ekip geçtiğimiz günlerde "Evde yalnız yaşayan yaşlılara daha fazla dikkat edilmeli, onlar da hayaller kurar, yaşamaya çalışır ve görülmeyi, saygı duyulmayı hak eder" mesajıyla konuya vurgu yaptı.

