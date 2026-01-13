Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa haberleri: Tuğçe, 21 yaşında... Önce mesaj sonra kurşun yağmuru | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Tuğçe, 21 yaşında... Önce mesaj sonra kurşun yağmuru!

        Bursa'da, boşanma aşamasındaki eşi 21 yaşındaki Tuğçe Yıldız'ı, tabancayla göğsünden ve karnından vurarak ağır yaralayan 30 yaşındaki Ahmet Yıldız'ın olay öncesi sosyal medya hesabında mesaj paylaştığı ortaya çıktı. Yıldız'ın mesajında, "Herkesten özür dilerim. Kurt darlandı, son turuna çıktı" yazdığı görüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 07:56 Güncelleme: 13.01.2026 - 10:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tuğçe, 21 yaşında... Önce mesaj sonra kurşun yağmuru!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'da olay, önceki gün saat 13.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi’ndeki 2 katlı bir binanın üst katındaki dairede meydana geldi.

        SİLAHLA EŞİNE ATEŞ AÇTI

        DHA'daki habere göre boşanma aşamasında oldukları belirtilen Ahmet Yıldız (30) ile Tuğçe Yıldız (21) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Yıldız üzerindeki tabancayla eşine ateş açtı.

        GÖĞSÜNDEN VE KARNINDAN VURULDU

        Tuğçe Yıldız, göğsüne ve karnına isabet eden mermilerle kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı.

        GENÇ KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

        Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tuğçe Yıldız, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Ahmet Yıldız, eşini vurmadan önce bu mesajı attı.
        Ahmet Yıldız, eşini vurmadan önce bu mesajı attı.
        REKLAM

        BİR ÇOCUK ANNESİ VE DURUMU AĞIR

        Durumu ağır olan ve ameliyata edilen 1 çocuk annesi Yıldız’ın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

        ALDATILDIĞINI İDDİA ETTİ

        Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan Ahmet Yıldız’ın ifadesinde, eşini, kendisini birçok kez aldattığı için vurduğunu öne sürdüğü bildirildi.

        ÜRKÜTEN MESAJI ORTAYA ÇIKTI

        Yıldız’ın ayrıca olaydan önce sosyal medya hesabından, “Bilip, bilmeden üzdüğüm kim varsa kusura bakmasın. Herkesten özür dilerim. Kurt darlandı, son turuna çıktı” paylaşımı yaptığı görüldü.

        Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk'ten Çetiner Çetin, Halep'ten son gelişmeleri bildiriyor

        Habertürk'ten Çetiner Çetin, Suriye ordusunun terör örgütü YPG'den kurtardığı Halep'ten bildiriyor

        #Bursa
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        Turist olarak geldi 3 günde 3 kişiyi soydu!
        Turist olarak geldi 3 günde 3 kişiyi soydu!
        "Korkmuyoruz"
        "Korkmuyoruz"
        Galatasaray'dan Onyedika bombası!
        Galatasaray'dan Onyedika bombası!
        "Işık hızıyla kabul ettim"
        "Işık hızıyla kabul ettim"
        Fabian Ruiz bombası!
        Fabian Ruiz bombası!
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        30 il için alarm! Kar yağışı, sağanak yağmur ve fırtına
        30 il için alarm! Kar yağışı, sağanak yağmur ve fırtına
        Bir hafta neden 7 günden oluşur?
        Bir hafta neden 7 günden oluşur?
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer yarışı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer yarışı!
        İşverene 2 puanlık prim desteği
        İşverene 2 puanlık prim desteği
        Trump Venezuelalı muhalif lider ile görüşecek
        Trump Venezuelalı muhalif lider ile görüşecek
        Topçular Kulübü'nün 7. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 7. bölümü yayında!
        İran'la iş yapan ülkelere yüzde 25 vergi
        İran'la iş yapan ülkelere yüzde 25 vergi
        Besi ahırında kar faciası! 18 büyükbaş öldü
        Besi ahırında kar faciası! 18 büyükbaş öldü
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Karabulut ailesinin acı günü
        Karabulut ailesinin acı günü