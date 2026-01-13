Tuğçe, 21 yaşında... Önce mesaj sonra kurşun yağmuru!
Bursa'da, boşanma aşamasındaki eşi 21 yaşındaki Tuğçe Yıldız'ı, tabancayla göğsünden ve karnından vurarak ağır yaralayan 30 yaşındaki Ahmet Yıldız'ın olay öncesi sosyal medya hesabında mesaj paylaştığı ortaya çıktı. Yıldız'ın mesajında, "Herkesten özür dilerim. Kurt darlandı, son turuna çıktı" yazdığı görüldü
Bursa'da olay, önceki gün saat 13.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi’ndeki 2 katlı bir binanın üst katındaki dairede meydana geldi.
SİLAHLA EŞİNE ATEŞ AÇTI
DHA'daki habere göre boşanma aşamasında oldukları belirtilen Ahmet Yıldız (30) ile Tuğçe Yıldız (21) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Yıldız üzerindeki tabancayla eşine ateş açtı.
GÖĞSÜNDEN VE KARNINDAN VURULDU
Tuğçe Yıldız, göğsüne ve karnına isabet eden mermilerle kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı.
GENÇ KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tuğçe Yıldız, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Ahmet Yıldız, eşini vurmadan önce bu mesajı attı.
BİR ÇOCUK ANNESİ VE DURUMU AĞIR
Durumu ağır olan ve ameliyata edilen 1 çocuk annesi Yıldız’ın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü bildirildi.
ALDATILDIĞINI İDDİA ETTİ
Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan Ahmet Yıldız’ın ifadesinde, eşini, kendisini birçok kez aldattığı için vurduğunu öne sürdüğü bildirildi.
ÜRKÜTEN MESAJI ORTAYA ÇIKTI
Yıldız’ın ayrıca olaydan önce sosyal medya hesabından, “Bilip, bilmeden üzdüğüm kim varsa kusura bakmasın. Herkesten özür dilerim. Kurt darlandı, son turuna çıktı” paylaşımı yaptığı görüldü.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.