Bursa'da olay, önceki gün saat 13.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi’ndeki 2 katlı bir binanın üst katındaki dairede meydana geldi.

SİLAHLA EŞİNE ATEŞ AÇTI

DHA'daki habere göre boşanma aşamasında oldukları belirtilen Ahmet Yıldız (30) ile Tuğçe Yıldız (21) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Yıldız üzerindeki tabancayla eşine ateş açtı.

GÖĞSÜNDEN VE KARNINDAN VURULDU

Tuğçe Yıldız, göğsüne ve karnına isabet eden mermilerle kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı.

GENÇ KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tuğçe Yıldız, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ahmet Yıldız, eşini vurmadan önce bu mesajı attı.

BİR ÇOCUK ANNESİ VE DURUMU AĞIR

Durumu ağır olan ve ameliyata edilen 1 çocuk annesi Yıldız’ın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

ALDATILDIĞINI İDDİA ETTİ

Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan Ahmet Yıldız’ın ifadesinde, eşini, kendisini birçok kez aldattığı için vurduğunu öne sürdüğü bildirildi.