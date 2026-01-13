Habertürk
        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı

        Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi gündemine aldı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek yıldız için devreye giren sarı-lacivertliler, Fransız oyuncuya resmi teklifini iletti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2026 - 10:02 Güncelleme: 13.01.2026 - 10:02
        1

        Fenerbahçe orta sahaya bir transfer daha yapmak için çalışmalara başladı.

        2

        Sarı-lacivertliler bu doğrultuda önemli bir ismi daha kadrosuna katmayı planlıyor.

        3

        Yönetim, Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad forması giyen N’Golo Kante için girişimlerini sıklaştırdı.

        4

        Fenerbahçe, Fransız oyuncuya resmi teklifini iletti.

        5

        Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları ile Futbol Direktörü Devin Özek, oyuncunun temsilcisiyle görüşmek için yurtdışına çıktı.

        6

        7

        Yönetim, Fransız oyuncuyla anlaşma sağlarsa oyuncunun kulübü Al Ittihad ile görüşmelere başlayacak.

        8

        Suudi Arabistan ekibinin de Kante'nin sözleşmesini uzatmak istediği gelen bilgiler arasında.

        9

        SEZON KARNESİ

        N'Golo Kanté, bu sezon tüm kulvarlarda 21 maçta forma giydi. 1842 dakika sahada kalan tecrübeli orta saha 1 gol kaydetti.

        10
