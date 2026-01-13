Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi gündemine aldı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek yıldız için devreye giren sarı-lacivertliler, Fransız oyuncuya resmi teklifini iletti.
Fenerbahçe orta sahaya bir transfer daha yapmak için çalışmalara başladı.
Sarı-lacivertliler bu doğrultuda önemli bir ismi daha kadrosuna katmayı planlıyor.
Yönetim, Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad forması giyen N’Golo Kante için girişimlerini sıklaştırdı.
Fenerbahçe, Fransız oyuncuya resmi teklifini iletti.
Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları ile Futbol Direktörü Devin Özek, oyuncunun temsilcisiyle görüşmek için yurtdışına çıktı.
Yönetim, Fransız oyuncuyla anlaşma sağlarsa oyuncunun kulübü Al Ittihad ile görüşmelere başlayacak.
Suudi Arabistan ekibinin de Kante'nin sözleşmesini uzatmak istediği gelen bilgiler arasında.
SEZON KARNESİ
N'Golo Kanté, bu sezon tüm kulvarlarda 21 maçta forma giydi. 1842 dakika sahada kalan tecrübeli orta saha 1 gol kaydetti.