        Grönland Başbakanı: Grönland ABD'ye ait olmayacak

        Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Nielsen, "Herkesin anlaması gereken bir durum var. Grönland, ABD'ye ait olmayacak. Grönland, ABD tarafından yönetilmeyecek. Grönland, ABD'nin bir parçası olmayacak." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 20:17 Güncelleme: 13.01.2026 - 21:35
        Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, Grönland'ın, Danimarka Krallığı'nın bir parçası olduğunu ve satılık olmadıklarını söyledi.

        Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Grönland Başbakanı Nielsen, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ve Grönland Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt ile görüşmesi öncesi Kopenhag'da basın toplantısı düzenledi.

        Frederiksen, ABD ile zor bir yıl geçirdiklerini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a "ihtiyacı oldukları" söylemini devam ettirmesine ilişkin, "Bu Danimarka'nın değil Krallığın meselesi. Sınırlar zorla değiştirilemez. Başka bir halkı satın alamazsınız ve küçük ülkeler büyük ülkelerden korkmamalı." dedi.

        ABD'deki görüşmede Danimarka ve Grönland'ın yan yana duracağını aktaran Frederiksen, NATO'nun da Grönland'ı koruması gerektiğine işaret etti.

        Nielsen de NATO'nun desteğini aldıklarını belirterek "Danimarka Krallığı'nın bir parçasıyız ve satılık değiliz. Herkesin anlaması gereken bir durum var. Grönland, ABD'ye ait olmayacak. Grönland, ABD tarafından yönetilmeyecek. Grönland, ABD'nin bir parçası olmayacak." ifadelerini kullandı.

        Grönland'ın önünde seçmesi gereken bir durum olsaydı yine Krallık, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'yu seçeceğini vurgulayan Nielsen, birlik içerisinde hareket etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

        Trump'ın Grönland söylemleri

        ABD Başkanı Trump, Grönland ile ilgili sorulara, "Grönland'ı almazsak, Rusya veya Çin alacak. Ben başkan olduğum sürece bu olmayacak. Askeri varlık yeterli değil. Mülkiyete sahip olmanız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

        Çin ve Rusya'ya ait denizaltı ve diğer savaş gemilerinin Grönland çevresinde varlık gösterdiğini belirten Trump, buna müsaade etmeyeceklerini, "bir şekilde Grönland'ı alacaklarını" söylemişti.

        Trump, Grönland'ı almak istemelerinin NATO ülkelerinin birliğini olumsuz etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise "Bizim onlara ihtiyacımızdan çok onların bize ihtiyacı var." sözleriyle yanıt vermişti.

        Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland ise daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

        *Fotoğraf: EPA/LISELOTTE SABROE

