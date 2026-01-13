Gayrimenkulde cari açık büyüyor

Gayrimenkulde denge değişti. Vatandaşların yurt dışından alımı, yabancıların yurt içindeki alımını solladı.

Ödemeler Dengesi verilerine göre; 2025'in Ocak-Kasım döneminde Türk vatandaşları, yurt dışından 2 milyar 423 milyon dolarlık gayrimenkul aldı. Yabancılar ise Türkiye'den 2 milyar 56 milyon dolarlık alım yaptı.

İlk kez cari açık pozisyonuna geçen bu kalemde fark 367 milyon dolara ulaştı.

Tarih Yabancıya satış Yurt dışından alım FARK 2025-01 132.00 144.00 -12.00 2025-02 134.00 190.00 -56.00 2025-03 149.00 227.00 -78.00 2025-04 140.00 232.00 -92.00 2025-05 171.00 238.00 -67.00 2025-06 133.00 214.00 -81.00 2025-07 358.00 253.00 105.00 2025-08 202.00 288.00 -86.00 2025-09 179.00 211.00 -32.00 2025-10 240.00 225.00 15.00 2025-11 218.00 201.00 17.00 11 AY TOPLAMI 2,056.00 2,423.00 -367.00

10 AYDA REKOR KIRILDI

Türk vatandaşlarının yurt dışından gayrimenkul alımı, ekim ayında 2 milyar 205 milyon dolara ulaşarak rekor kırmıştı. Kasım ayında 2 milyar 423 milyon dolar ile rekor büyüdü.

Bundan önceki en yüksek alım 2024'te 2 milyar 153 milyon dolar olarak kaydedilmişti.

YIL Yabancıya satış Yurt dışından alım Fark 2017 4643 341 4302 2018 5915 332 5583 2019 4979 196 4783 2020 3954 213 3741 2021 5634 371 5263 2022 6273 628 5645 2023 3560 1782 1778 2024 2822 2153 669 2025 (İlk 11 ay) 2056 2423 -367

YABANCIYA SATIŞ EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Yabancılara Türkiye'den yapılan gayrimenkul satışı, kayıtların açıklanmasının başladığı 2013'ten beri en düşük seviyede gerçekleşti. Yabancıya satış, 2022'de 6 milyar 273 milyon dolara kadar çıkmıştı. 2025'in 11 ayında 2 milyar 56 milyon dolarda kaldı.