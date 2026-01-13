Gayrimenkulde cari açık büyüyor
Yurt dışından gayrimenkul edinimi 2025'in ilk 11 ayında 2 milyar 423 milyon dolara ulaştı. Yabancıların Türkiye'den konut alımı ise 2 milyar 56 milyon dolarda kaldı. İlk kez açık pozisyonundaki gayrimenkuldeki cari dengede fark 367 milyon doları buldu
Gayrimenkulde denge değişti. Vatandaşların yurt dışından alımı, yabancıların yurt içindeki alımını solladı.
Ödemeler Dengesi verilerine göre; 2025'in Ocak-Kasım döneminde Türk vatandaşları, yurt dışından 2 milyar 423 milyon dolarlık gayrimenkul aldı. Yabancılar ise Türkiye'den 2 milyar 56 milyon dolarlık alım yaptı.
İlk kez cari açık pozisyonuna geçen bu kalemde fark 367 milyon dolara ulaştı.
10 AYDA REKOR KIRILDI
Türk vatandaşlarının yurt dışından gayrimenkul alımı, ekim ayında 2 milyar 205 milyon dolara ulaşarak rekor kırmıştı. Kasım ayında 2 milyar 423 milyon dolar ile rekor büyüdü.
Bundan önceki en yüksek alım 2024'te 2 milyar 153 milyon dolar olarak kaydedilmişti.
YABANCIYA SATIŞ EN DÜŞÜK SEVİYEDE
Yabancılara Türkiye'den yapılan gayrimenkul satışı, kayıtların açıklanmasının başladığı 2013'ten beri en düşük seviyede gerçekleşti. Yabancıya satış, 2022'de 6 milyar 273 milyon dolara kadar çıkmıştı. 2025'in 11 ayında 2 milyar 56 milyon dolarda kaldı.