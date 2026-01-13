Habertürk
        Gayrimenkulde cari açık büyüyor - Emlak Haberleri

        Gayrimenkulde cari açık büyüyor

        Yurt dışından gayrimenkul edinimi 2025'in ilk 11 ayında 2 milyar 423 milyon dolara ulaştı. Yabancıların Türkiye'den konut alımı ise 2 milyar 56 milyon dolarda kaldı. İlk kez açık pozisyonundaki gayrimenkuldeki cari dengede fark 367 milyon doları buldu

        Giriş: 13.01.2026 - 15:04 Güncelleme: 13.01.2026 - 15:04
        Gayrimenkulde cari açık büyüyor
        Gayrimenkulde denge değişti. Vatandaşların yurt dışından alımı, yabancıların yurt içindeki alımını solladı.

        Ödemeler Dengesi verilerine göre; 2025'in Ocak-Kasım döneminde Türk vatandaşları, yurt dışından 2 milyar 423 milyon dolarlık gayrimenkul aldı. Yabancılar ise Türkiye'den 2 milyar 56 milyon dolarlık alım yaptı.

        İlk kez cari açık pozisyonuna geçen bu kalemde fark 367 milyon dolara ulaştı.

        Tarih Yabancıya satış Yurt dışından alım FARK
        2025-01 132.00 144.00 -12.00
        2025-02 134.00 190.00 -56.00
        2025-03 149.00 227.00 -78.00
        2025-04 140.00 232.00 -92.00
        2025-05 171.00 238.00 -67.00
        2025-06 133.00 214.00 -81.00
        2025-07 358.00 253.00 105.00
        2025-08 202.00 288.00 -86.00
        2025-09 179.00 211.00 -32.00
        2025-10 240.00 225.00 15.00
        2025-11 218.00 201.00 17.00
        11 AY TOPLAMI 2,056.00 2,423.00 -367.00

        10 AYDA REKOR KIRILDI

        Türk vatandaşlarının yurt dışından gayrimenkul alımı, ekim ayında 2 milyar 205 milyon dolara ulaşarak rekor kırmıştı. Kasım ayında 2 milyar 423 milyon dolar ile rekor büyüdü.

        Bundan önceki en yüksek alım 2024'te 2 milyar 153 milyon dolar olarak kaydedilmişti.

        YIL Yabancıya satış Yurt dışından alım Fark
        2017 4643 341 4302
        2018 5915 332 5583
        2019 4979 196 4783
        2020 3954 213 3741
        2021 5634 371 5263
        2022 6273 628 5645
        2023 3560 1782 1778
        2024 2822 2153 669
        2025 (İlk 11 ay) 2056 2423 -367

        YABANCIYA SATIŞ EN DÜŞÜK SEVİYEDE

        Yabancılara Türkiye'den yapılan gayrimenkul satışı, kayıtların açıklanmasının başladığı 2013'ten beri en düşük seviyede gerçekleşti. Yabancıya satış, 2022'de 6 milyar 273 milyon dolara kadar çıkmıştı. 2025'in 11 ayında 2 milyar 56 milyon dolarda kaldı.

