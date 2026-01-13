Habertürk
        Son dakika: İstinaf mahkemesinde kadın hakim ayaklarından vuruldu! Savcı gözaltında, hakim hastanede! Saldırıda şok detaylar | Son dakika haberleri

        İstinaf mahkemesinde kadın hakim ayaklarından vuruldu

        İstanbul İstinaf Bölge Mahkemesi'nde silah sesleri duyuldu. Kadın bir hakimin ayaklarından vurulduğu ihbarı üzerine çok sayıda polis bölge mahkemesine sevk edildi. İddialara göre bir savcının, eski sevgilisi olan hakimi ayaklarından vurduğu ihbarı geldi

        Giriş: 13.01.2026 - 13:29 Güncelleme: 13.01.2026 - 14:14
        İstinaf mahkemesinde kadın hakim ayaklarından vuruldu
        İstanbul İstinaf Bölge Adliye Mahkemesi'nde, Savcı M.Ç.K. eski sevgilisi kadın hakim A.K.'ye silahlı saldırı düzenledi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; İstanbul İstinaf Bölge Mahkemesi’nde silah sesleri duyuldu.

        İddialara göre; bir savcı, eski sevgilisi olan kadın hakimi ayağından vurdu. Yaralanan hakim hastaneye kaldırıldı.

        HÜKÜMLÜ ÇAYCI ENGELLEDİ

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in aktardığı bilgilere göre; ikinci atışı yapmak istediği sırada odada bulunan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü çaycı Yakup Karadağ isimli şahıs tarafından engellendi.

        Çok sayıda polis bölge mahkemesine sevk edildi.

        SAVCI GÖZALTINDA

        Silahlı saldırıyı gerçekleştiren savcı M.Ç.K., soruşturmayı sürdüren savcılığın talimatıyla Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.

        Şanlıurfa'da tüp patlaması: Ölü ve yaralılar var

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, bir evde tüp patlaması sonucu ölü ve yaralılar var. Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

