İstanbul İstinaf Bölge Adliye Mahkemesi'nde, Savcı M.Ç.K. eski sevgilisi kadın hakim A.K.'ye silahlı saldırı düzenledi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; İstanbul İstinaf Bölge Mahkemesi’nde silah sesleri duyuldu.

İddialara göre; bir savcı, eski sevgilisi olan kadın hakimi ayağından vurdu. Yaralanan hakim hastaneye kaldırıldı.

HÜKÜMLÜ ÇAYCI ENGELLEDİ

Habertürk'ten Ceylan Sever'in aktardığı bilgilere göre; ikinci atışı yapmak istediği sırada odada bulunan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü çaycı Yakup Karadağ isimli şahıs tarafından engellendi.

Çok sayıda polis bölge mahkemesine sevk edildi.

SAVCI GÖZALTINDA

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren savcı M.Ç.K., soruşturmayı sürdüren savcılığın talimatıyla Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.