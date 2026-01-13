Uyuşturucu ticaretinden eski savcıya 6 yıl 8 ay polise 26 yıl hapis!

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubelerinin ortak çalışması sonucu 29 Ekim 2021’de Ereğli yolunda, Adana'nın Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Cumhur Acarca'nın kullandığı otomobil durduruldu.

DHA'daki habere göre kimlik kontrolü sırasında Acarca, uygulama noktasındaki polis memuru Y.N.'ye çarparak kaçtı. Polislerin takip ettiği Acarca, Ereğli- Adana kara yolunda başka bir araca çarptı. Bir süre sonra yakalanan Acarca, gözaltına alınmak istemeyince arbede yaşandı.

Polis memuru Cumhur Acarca'ya daha önce ödül verilmişti.

Bu arbedede polis memurlarından S.Ş.’nin parmağı kırılırken, Ö.C. ise beline aldığı darbe sonucu yaralandı. Acarca ile yanındaki eşi Nurcan Acarca gözaltına alındı.

Yaralanan 3 polis memuru hastaneye kaldırıldı. Cumhur Acarca'nın takip sırasında yol kenarına attığı 48 parça halinde 24 kilo 600 gram eroin ile 2 tabanca ele geçirildi.

Cumhur Acarca ifadesinin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eski savcı Osman Yarbaş'a, 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Polis ekipleri, soruşturmayı derinleştirmesinin ardından Adana'da Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli savcı Osman Yarbaş'ın uyuşturucu ticaretiyle ilişkili olduğu tespit edildi. Yapılan 3 ayrı operasyonda 43 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi, toplamda 21 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlardan sonra savcı Yarbaş görevinden uzaklaştırıldı. O dönem 10’u tutuklu 21 kişi için haklarında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma' ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarından 19 yılla 48 yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle dava açıldı.

SAVCI YARBAŞ'A 6 YIL 8 AY HAPİS

Adana 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 21 kişinin yargılandığı dava, 9 Ocak’ta karara bağlandı. Mahkeme heyeti, tutukluluğunun ardından ara kararla serbest bırakılan ve süreç içinde mesleğinden ihraç edilen Osman Yarbaş için 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan beraat, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 14 yıl hapis cezası verdi. Heyet, uyuşturucu maddenin eroin olması nedeniyle cezayı önce 21 yıla, ardından suçu birden fazla kişiyle işlenmesi nedeniyle 31 yıl 6 aya çıkardı.

Ancak suçun işlenmesine yardım ettiği gerekçesiyle ceza 15 yıl 9 aya, TCK’nın 39/1 maddesi gereğince de verilen cezanın ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası kapsamı dışında kaldığı için 8 yıla indirildi. Mahkeme son olarak takdir indirimi uygulayarak eski savcı Yarbaş'ı, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.