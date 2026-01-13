Uyuşturucu ticaretinden eski savcıya 6 yıl 8 ay polise 26 yıl hapis!
Konya'da, polisin ihtarına uymayıp kaçan ve takip sonrası 24 kilo 600 gram eroinle yakalanan, daha önce uyuşturucu suçlularını yakalattığı için ödül alan polis memuru Cumhur Acarca ve yanında bulunan eşi Nurcan Acarca, 26 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Uyuşturucu ticareti nedeniyle meslekten ihraç edilen savcı Osman Yarbaş içinse 6 yıl 8 ay hapis cezasına hükmedildi
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubelerinin ortak çalışması sonucu 29 Ekim 2021’de Ereğli yolunda, Adana'nın Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Cumhur Acarca'nın kullandığı otomobil durduruldu.
UYGULAMA NOKTASINDA POLİSE ÇARPTI
DHA'daki habere göre kimlik kontrolü sırasında Acarca, uygulama noktasındaki polis memuru Y.N.'ye çarparak kaçtı. Polislerin takip ettiği Acarca, Ereğli- Adana kara yolunda başka bir araca çarptı. Bir süre sonra yakalanan Acarca, gözaltına alınmak istemeyince arbede yaşandı.Polis memuru Cumhur Acarca'ya daha önce ödül verilmişti.
POLİS VE EŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bu arbedede polis memurlarından S.Ş.’nin parmağı kırılırken, Ö.C. ise beline aldığı darbe sonucu yaralandı. Acarca ile yanındaki eşi Nurcan Acarca gözaltına alındı.
24 KİLO EROİNİ YOL KENARINA ATTI
Yaralanan 3 polis memuru hastaneye kaldırıldı. Cumhur Acarca'nın takip sırasında yol kenarına attığı 48 parça halinde 24 kilo 600 gram eroin ile 2 tabanca ele geçirildi.
EŞİ ADLİ KONTROLLE BIRAKILDI
Cumhur Acarca ifadesinin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Eski savcı Osman Yarbaş'a, 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
TERÖR SAVCISI DA TUTUKLANDI
Polis ekipleri, soruşturmayı derinleştirmesinin ardından Adana'da Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli savcı Osman Yarbaş'ın uyuşturucu ticaretiyle ilişkili olduğu tespit edildi. Yapılan 3 ayrı operasyonda 43 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi, toplamda 21 kişi gözaltına alındı.
Operasyonlardan sonra savcı Yarbaş görevinden uzaklaştırıldı. O dönem 10’u tutuklu 21 kişi için haklarında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma' ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarından 19 yılla 48 yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle dava açıldı.
SAVCI YARBAŞ'A 6 YIL 8 AY HAPİS
Adana 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 21 kişinin yargılandığı dava, 9 Ocak’ta karara bağlandı. Mahkeme heyeti, tutukluluğunun ardından ara kararla serbest bırakılan ve süreç içinde mesleğinden ihraç edilen Osman Yarbaş için 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan beraat, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 14 yıl hapis cezası verdi. Heyet, uyuşturucu maddenin eroin olması nedeniyle cezayı önce 21 yıla, ardından suçu birden fazla kişiyle işlenmesi nedeniyle 31 yıl 6 aya çıkardı.
Ancak suçun işlenmesine yardım ettiği gerekçesiyle ceza 15 yıl 9 aya, TCK’nın 39/1 maddesi gereğince de verilen cezanın ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası kapsamı dışında kaldığı için 8 yıla indirildi. Mahkeme son olarak takdir indirimi uygulayarak eski savcı Yarbaş'ı, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.
VALİDEN ÖDÜL ALMIŞTI
Adana'da 20 Mart 2019'da uyuşturucu taşıyanlara yönelik düzenlenen operasyonda şüphelileri yakalayarak, dönemin Adana Valisi tarafından ödüllendirilen iki polisten biri olan ve dava sürecinde mesleğinden ihraç edilen Cumhur Acarca ve eşi Nurcan Acarca ise 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan beraat etti.
POLİS VE EŞİNE 26 YIL HAPİS
Çift, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 14 yıl ceza aldı. Bu ceza uyuşturucunun eroin olması nedeniyle önce 21 yıla, suçu birden fazla kişiyle işlenmesi nedeniyle 31 yıl 6 aya çıkarıldı. Heyet, takdir indirimi kullanarak çifti 26 yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırdı.
Mahkemede yargılanan diğer sanıklardan Yılmaz Yıldız, Selma Yıldız ve Mustafa Yıldız 20'şer yıl 7 ay, Veli Yıldız, Ahmet İpek ve Serhat Oruç 24'er yıl 9 ay, Adnan Turğay ve Abdullah Eyyüp Erin 12'şer yıl 2 ay, Semyan Kutluk 26 yıl 3 ay ve Bilal Tekin de 16 yıl hapis cezası aldı. Yargılanan Cahit Kutluk, Mazlum Kotluk, Ali Abay, Gökmen Kaplan, Güler Tekin, Mehmet Barış Yılmaz, Serhat Öncü ve Sekvan Tekin ise beraat etti.