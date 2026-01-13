Habertürk
        Uyuşturma soruşturmasında yeni gelişme; Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş, Selen Çetinkaya gözaltına alındı

        Uyuşturma soruşturmasında yeni gelişme

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında; Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun da olduğu 6 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı

        Giriş: 13.01.2026 - 11:47 Güncelleme: 13.01.2026 - 12:53
        Gözaltına alındılar
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında, 6 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Oktay Kaynarca
        Oktay Kaynarca

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2025/280882 CBS sayılı soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınan şüpheliler şöyle;

        ♦ Oktay Kaynarca

        ♦ Emel Müftüoğlu

        ♦ Neda Şahin

        ♦ Ali Sert

        ♦ Rabia Karataş

        ♦ Selen Çetinkaya

        Emel Mütfüoğlu
        Emel Mütfüoğlu
        Konuyla ilgili şu açıklama yapıldı: Gözaltına alınanlar; 'Kullanmak İçin uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak', 'Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak', 'Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek', 'Kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak suçlarından bir ve / veya birkaçını işlediği değerlendirilen şüpheliler gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir.

        Oktay Kaynarca ile Emel Müftüoğlu'nun yıllara dayanan dostlukları bulunuyor.
        Oktay Kaynarca ile Emel Müftüoğlu'nun yıllara dayanan dostlukları bulunuyor.

        Oktay Kaynarca menajeri aracılığıyla yaptığı açıklamada; adli tıp sonuçlarının tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini belirterek, uyuşturucuyla ilgili her türlü yasal operasyonu desteklediğini ifade etti. Kaynarca; "Alnım açık, başım dik" dedi.

