Domenico Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. 40 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertlilerin transfer gündemi ve geleceğine dair konuştu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, İtalyan basınına özel açıklamalarda bulundu.
Tecrübeli çalıştırıcı, La Gazzetta dello Sport’a verdiği röportajda hem kariyerine hem de transfer sürecine dair konuştu.
Fenerbahçe’de çok mutlu olduğunu belirten Tedesco, bir gün İtalya’da teknik direktörlük yapacağına emin olduğunu söyledi.
Tedesco, Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Christopher Nkunku hakkında da konuştu ve şu ifadeleri kullandı:
“Söylentileri anlıyorum çünkü Nkunku’ya çok saygı duyuyorum. Ancak ocak transfer dönemi alışılmadık bir dönem. Kimi transfer edeceğinize karar veremezsiniz; bu sadece size bağlı değil. Şu anda Nkunku’nun Türkiye’ye gelmesinin pek olası olmadığını düşünüyorum.”
Deneyimli teknik adam, Milan Skriniar’ın performansından da övgüyle bahsetti:
“Onu kesinlikle bırakmayacağım. Milan saha içinde ve dışında çok önemli. İyi bir insan, harika bir adam, her zaman oynamak istiyor ve ben de onunla aynı fikirdeyim.”
Fenerbahçe’nin yeni transferi Matteo Guendouzi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Tedesco, “Bence doğru bir isim. Antrenman seviyesi ve taktikler hakkında sorular sordu. Bunu neredeyse hiç kimse yapmaz.” dedi.
Tecrübeli çalıştırıcı ayrıca, İtalya’daki en sevdiği statları ve futbolcuları da açıkladı:
“Lugi Ferraris muhteşem bir stat. Sonra San Siro, Juventus Stadı ve Leipzig’de oynadığım Bergamo’daki stadyum geliyor. Oyuncu olarak ise Alessandro Bastoni’yi söyleyebilirim. Benim için, topla ve topsuz oyunda en iyisi.”