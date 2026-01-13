Domenico Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!

Tedesco, Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Christopher Nkunku hakkında da konuştu ve şu ifadeleri kullandı:

“Söylentileri anlıyorum çünkü Nkunku’ya çok saygı duyuyorum. Ancak ocak transfer dönemi alışılmadık bir dönem. Kimi transfer edeceğinize karar veremezsiniz; bu sadece size bağlı değil. Şu anda Nkunku’nun Türkiye’ye gelmesinin pek olası olmadığını düşünüyorum.”