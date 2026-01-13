Habertürk
        Domenico Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama! - Fenerbahçe Haberleri

        Domenico Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. 40 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertlilerin transfer gündemi ve geleceğine dair konuştu.

        Giriş: 13.01.2026 - 11:13 Güncelleme: 13.01.2026 - 13:04
        1

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, İtalyan basınına özel açıklamalarda bulundu.

        2

        Tecrübeli çalıştırıcı, La Gazzetta dello Sport’a verdiği röportajda hem kariyerine hem de transfer sürecine dair konuştu.

        3

        Fenerbahçe’de çok mutlu olduğunu belirten Tedesco, bir gün İtalya’da teknik direktörlük yapacağına emin olduğunu söyledi.

        4

        Tedesco, Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Christopher Nkunku hakkında da konuştu ve şu ifadeleri kullandı:

        “Söylentileri anlıyorum çünkü Nkunku’ya çok saygı duyuyorum. Ancak ocak transfer dönemi alışılmadık bir dönem. Kimi transfer edeceğinize karar veremezsiniz; bu sadece size bağlı değil. Şu anda Nkunku’nun Türkiye’ye gelmesinin pek olası olmadığını düşünüyorum.”

        5

        Deneyimli teknik adam, Milan Skriniar’ın performansından da övgüyle bahsetti:

        “Onu kesinlikle bırakmayacağım. Milan saha içinde ve dışında çok önemli. İyi bir insan, harika bir adam, her zaman oynamak istiyor ve ben de onunla aynı fikirdeyim.”

        6

        Fenerbahçe’nin yeni transferi Matteo Guendouzi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Tedesco, “Bence doğru bir isim. Antrenman seviyesi ve taktikler hakkında sorular sordu. Bunu neredeyse hiç kimse yapmaz.” dedi.

        7

        Tecrübeli çalıştırıcı ayrıca, İtalya’daki en sevdiği statları ve futbolcuları da açıkladı:

        “Lugi Ferraris muhteşem bir stat. Sonra San Siro, Juventus Stadı ve Leipzig’de oynadığım Bergamo’daki stadyum geliyor. Oyuncu olarak ise Alessandro Bastoni’yi söyleyebilirim. Benim için, topla ve topsuz oyunda en iyisi.”

        8
