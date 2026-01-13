17 yaşındaki Eylül'den acı haber! Ablası öldürdü!

Hatay'da olay, 7 Ocak Çarşamba günü sabaha karşı Samandağ ilçesine bağlı Mağaracık Mahallesi’nde meydana geldi. Konteynerden silah sesi duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BAŞINDAN VURULMUŞ OLARAK BULUNDU

DHA'daki habere göre gelen ekipler, konteynerde Eylül Mengüllü'yü (17) başından tabancayla vurulmuş halde buldu. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Mengüllü, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

ABLASI İLE 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Mengüllü’yü ablası E.M.'nin (19) vurduğunu belirledi.

E.M. ile ona silah temin ettikleri belirlenen S.Y., D.S. ve M.Ç., adreslerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı.

SUÇ ALETİ VE KALAŞNİKOF ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, konteynere yaklaşık 200 metre uzaklıktaki tavuk kümesinde, olayda kullanıldığı belirlenen tabanca ile şarjör ve mermi ele geçirdi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 Kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek, bu silaha ait şarjör, 100 mermi, 3 tabanca, 4 av tüfeği, çok sayıda kartuş, 3 bıçak, 111 bin TL, 300 dolar, 123 gram esrar, esrar öğütücü aparat, hassas terazi, tüfek dürbünleri ve aparatlar ele geçirdi.

ABLASI RUH SAĞLIK HASTANESİNE SEKV EDİLDİ

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.M. ile ona silah temin eden S.Y., D.S. ve M.Ç., hakim karşısına çıktı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen abla E.M.'nin Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılmasına karar veren mahkeme, S.Y., D.S. ve M.Ç.'yi tutukladı.