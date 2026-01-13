Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 17 yaşındaki Eylül'den acı haber! Ablası öldürdü | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        17 yaşındaki Eylül'den acı haber! Ablası öldürdü!

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ablası 19 yaşındaki E.M. tarafından tabancayla başından vurulan 17 yaşındaki Eylül Mengüllü, tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti. Mengüllü'nün cenazesi otopsi için morga kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 10:57 Güncelleme: 13.01.2026 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        17 yaşındaki Eylül'den acı haber! Ablası öldürdü!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Hatay'da olay, 7 Ocak Çarşamba günü sabaha karşı Samandağ ilçesine bağlı Mağaracık Mahallesi’nde meydana geldi. Konteynerden silah sesi duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        BAŞINDAN VURULMUŞ OLARAK BULUNDU

        DHA'daki habere göre gelen ekipler, konteynerde Eylül Mengüllü'yü (17) başından tabancayla vurulmuş halde buldu. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Mengüllü, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

        ABLASI İLE 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Mengüllü’yü ablası E.M.'nin (19) vurduğunu belirledi.

        E.M. ile ona silah temin ettikleri belirlenen S.Y., D.S. ve M.Ç., adreslerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı.

        SUÇ ALETİ VE KALAŞNİKOF ELE GEÇİRİLDİ

        Ekipler, konteynere yaklaşık 200 metre uzaklıktaki tavuk kümesinde, olayda kullanıldığı belirlenen tabanca ile şarjör ve mermi ele geçirdi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 Kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek, bu silaha ait şarjör, 100 mermi, 3 tabanca, 4 av tüfeği, çok sayıda kartuş, 3 bıçak, 111 bin TL, 300 dolar, 123 gram esrar, esrar öğütücü aparat, hassas terazi, tüfek dürbünleri ve aparatlar ele geçirdi.

        ABLASI RUH SAĞLIK HASTANESİNE SEKV EDİLDİ

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.M. ile ona silah temin eden S.Y., D.S. ve M.Ç., hakim karşısına çıktı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen abla E.M.'nin Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılmasına karar veren mahkeme, S.Y., D.S. ve M.Ç.'yi tutukladı.

        EYLÜL'DEN YÜREK YAKAN HABER

        Hastanede tedavisi süren Eylül Mengüllü, bu sabah doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Mengüllü’nün cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

        Genç kızı başından vuran ablası çıktı!
        Genç kızı başından vuran ablası çıktı! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        İzmir'de 3 polisin şehit olduğu polis merkezine saldırıda istenen cezalar belli oldu

        İZMİR'in Balçova ilçesinde Eren Bigül (16) tarafından polis merkezine düzenlenen, 3 polis memurunun şehit olduğu saldırıya ilişkin iddianame hazırlandı. Savcı, saldırgan Eren Bigül'ün de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 13 şüpheli için 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 261'er yıla kadar hapis cezası istedi.   Balçova ilçesi Çetin Emeç Mahallesi'nde, geçen yıl 8 Eylül günü saat 09.00 sıralarında yüzünde maske ve elinde pompalı tüfekle Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne giden Eren Bigül, nöbet kulübesine ateş açtı. Burada görevli polis memuru Hasan Akın şehit oldu. Silah sesleri üzerine merkezde görevli polisler, saldırgana müdahale etti. Polislerle saldırgan arasında çatışma çıktı. Olayda 1'inci sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir, polis memurları Hasan Akın ve Ömer Amilağ şehit oldu. Saldırgan ise yaralı olarak yakalandı.   Saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Eren Bigül'ün yanı sıra babası Nuhver Bigül, İran uyruklu Khalegh Noorıborojerdi ile Suriye uyruklu olduğu belirtilen Mahmud Algatı, Cuma Tabbas, Fıras Seyıd Abdurrahman ve Muhammed Elhazzam tutuklandı. Saldırganın annesi A.B. ile T.Y, B.Y. ve F.Ç ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Geçen günlerde saldırıya ilişkin gözaltına alınan 'Ebu Hanzala' kod isimli H.B. ve 'Ebu Haris' kod isimli H.K. de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.   SORUŞTURMA TAMAMLANDI   Soruşturma tamamlanarak 7'si tutuklu, 13 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede; Eren Bigül'ün DAEŞ silahlı terör örgütünün ideolojisini benimseyip örgüte katılım sağladığı ve fikirlerini de arkadaşlarına anlattığı belirtildi. Bigül'ün okula gitmeyi reddettiği de iddianamede yer buldu. İddianamede Bigül'ün silahlı eğitim aldığı ve örgütün amacına hizmet edecek şekilde terör saldırısı talimatı aldığı aktarıldı. Toplanan deliller ve alınan ifadeler ışığında Eren Bigül hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'Terör amaçlı bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma taşıma veya bulundurma, 3 kez terör amaçlı kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme', 4 kez 'Terör amaçlı kasten öldürmeye teşebbüs', 2 kez 'Terör amaçlı kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs', 'Terör amaçlı korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme', 4 kez 'Terör amaçlı mala zarar verme', 'Terör amaçlı kamu malına zarar verme', 'Terör amaçlı tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme' ve '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından ceza istendi.   Diğer 12 şüpheli hakkında ise azmettirme suçlarından ceza istendi. Savcı tüm şüpheliler için 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 261'er yıla kadar hapisle cezası isteminde bulundu. İddianame Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.  

        #Hatay
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Trump yönetiminde rekor vize iptali
        Trump yönetiminde rekor vize iptali
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Yeni mobil uygulama: "Öldün mü?"
        Yeni mobil uygulama: "Öldün mü?"
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        "Korkmuyoruz"
        "Korkmuyoruz"
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Fed'in eski başkanlarından Powell'a destek
        Fed'in eski başkanlarından Powell'a destek
        Eskort siteleri üzerinden lüks otellere servis! İstanbul’da fuhuş operasyonu!
        Eskort siteleri üzerinden lüks otellere servis! İstanbul’da fuhuş operasyonu!
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Baba ile oğlunu böyle vurdular! Birisi kurtarılamadı!
        Baba ile oğlunu böyle vurdular! Birisi kurtarılamadı!
        Turist olarak geldi 3 günde 3 kişiyi soydu!
        Turist olarak geldi 3 günde 3 kişiyi soydu!
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        "Işık hızıyla kabul ettim"
        "Işık hızıyla kabul ettim"