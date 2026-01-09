Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Hatay haberleri: Genç kızı başından vuran ablası çıktı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Genç kızı başından vuran ablası çıktı!

        Hatay'da, silahla başından vurulup ağır yaralanan 17 yaşındaki E.M. isimli kızı, ablası 19 yaşındaki E.M.'nin vurduğu ortaya çıktı. Abla E.M.'nin, akıl ve ruh sağlığı hastanesine yatırılmasına karar veren mahkeme, ona silah temin eden S.Y., D.S. ve M.Ç.'yi tutuklanmasına hükmetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2026 - 08:59 Güncelleme: 09.01.2026 - 15:36
        Genç kızı başından vuran ablası çıktı!
        Hatay'da olay, Samandağ ilçesine bağlı Mağaracık Mahallesi’nde meydana geldi. Konteynerden silah sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        GENÇ KIZIN HAYATİ DURUMU CİDDİ

        DHA'daki habere göre gelen ekipler, konteynerde E.M. (17) isimli kızı, başından tabancayla vurulmuş halde buldu. Ağır yaralanan E.M., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan E.M.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        ABLA VE 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis, E.M.'yi ablası E.M.'nin (19) vurduğunu belirledi. Abla E.M. ile ona silah temin ettikleri belirlenen S.Y., D.S. ve M.Ç., adreslerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı.

        SİLAH VE KALAŞNİKOF ELE GEÇİRİLDİ

        Ekipler, olay yerine yaklaşık 200 metre uzaklıktaki tavuk kümesinde, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca, şarjör ve mermi ele geçirdi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 Kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek, bu silaha ait şarjör, 100 fişek, 3 tabanca, 4 av tüfeği, çok sayıda kartuş, 3 bıçak, 111 bin TL, 300 dolar, 123 gram esrar, esrar öğütücü aparat, hassas terazi, tüfek dürbünleri ve aparatlar ele geçirdi.

        ABLASI RUH SAĞLIĞI HASTENESİNE KALDIRILDI, 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Emniyette işlemleri tamamlanan abla E.M. ile ona silah temin eden S.Y., D.S. ve M.Ç., hakim karşısına çıktı. Abla E.M.'nin, Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılmasına karar veren mahkeme, S.Y., D.S. ve M.Ç.'yi tutukladı.

        #Hatay
        #Son dakika haberler
