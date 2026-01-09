Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam "Antalya'nın falezleri dünyada tek"

        "Antalya'nın falezleri dünyada tek"

        Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Nihat Dipova, Antalya'da 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olan ancak 2024 yılında 400 metrelik kısmı 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı' olarak değiştirilen falezlerin, 'tufa kıyı falezi' özelliğiyle dünyada tek olduğunu söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2026 - 09:56 Güncelleme: 09.01.2026 - 09:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bu özelliğiyle dünyada tek!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muratpaşa ilçe sınırlarında yer alan, Konyaaltı Sahili varyanttan başlayıp, Lara Sahili'ne kadar 9 kilometre uzunluğa sahip falezler, 2020 yılında 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edildi.

        Falezlerin varyant başı olarak anılan kısmında yer alan 400 metrelik bölümün statüsü, 2024 yılında 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı' olarak değiştirildi.

        Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi ve Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, statünün düşürülmesi kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açtı.

        Dava kapsamında tayin edilip, incelemesini tamamlayan bilirkişi heyeti, rapor hazırlıyor.

        'TUFA KIYI FALEZİ' ÖZELLİĞİ

        Mahkeme süreci devam eden falezlerle ilgili bilgi veren AÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden geoteknik, zemin mekaniği, mühendislik ve teknoloji alanlarda çalışmaları bulunan Prof. Dr. Nihat Dipova, toplam 9 kilometrelik falezlerin, 'tufa kıyı falezi' özelliğiyle dünyada tek olduğunu söyledi.

        REKLAM

        EN GENİŞ YAYILIM ANTALYA'DA

        Birçok yerde falez olmasına rağmen, bunların sayısının sınırlı olduğunu anlatan Prof. Dr. Dipova, "Bazı coğrafyalarda tufa (karasal karbonat kayaç) bulunmasına rağmen bunların da sayısı sınırlı. Dünyanın en geniş alana yayılı tufa kayası Antalya'dadır. Antalya falezlerinin kaya türü de tufadır. Zamanında yanlış bir tanımlamayla traverten denmiş, traverten farklıdır. Örneğin Pamukkale'deki kaya travertendir ama Antalya'daki tufadır" dedi.

        BAŞKA BİLİM İNSANLARI DA 'TEK' DİYOR

        Dünyadaki diğer falezleri incelediklerini ancak 'tufa kıyı falezi' bulamadıklarını söyleyen Prof. Dr. Dipova, "O nedenle dünyada tek diyorum. Bu alanlardaki dünyaca önemli bilim insanları Alan Pentecost, Martyn Pedley, Clare Glover de bulamamış. Bu bilim insanları da 'Dünyada tek tufa kıyı falezi' diyor. Ayrıca 9 kilometre uzunluğunda, üniform 35 metre yüksekliğinde tufa kıyı falezi olmadığı gibi, alelade kayadan (kireç taşı, kum taşı, ofiyolit vs.) oluşan falezlerde bu özellikleri bulmak zor. İşte bu yüzden bazı özellikleri ile unique (tek), bazı özellikleriyle de nadir olan bu doğa harikasını görmeye geliyor milyonlarca insan" diye konuştu.

        JEOLOJİK MİRAS

        Bu doğa harikasının bir jeolojik miras olduğunu ifade eden Prof. Dr. Dipova, 2024 yılındaki koruma statüsü değiştiğindeki falezler üzerinde düz sınıra dikkati çekerek, bu sınırın sağı ve solu arasında hiçbir fark olmadığını söyledi.

        Prof. Dr. Nihat Dipova, "Söz konusu falezin yüzünde dağ keçisi bile ayakta duramaz. Kimsenin tahribat yaptığı yok bu kesimde. Karayolları ve DSİ'nin taş duvar merdivenleri var ve bunlar da sökülürse doğa kalan izleri 2 yıl içinde siler" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 7 Ocak 2026 (Şam'ın SDG'ye verdiği süre doldu, ne olacak?)

        Şam'ın SDG'ye verdiği süre doldu. Suriye'den SDG'ye operasyon açıklaması. Şam'ın SDG'ye verdiği süre doldu, ne olacak? HT 360'da Dilek Gül sundu.  

        #Antalyanın falezleri
        #Antalya falezleri
        #tufa kıyı falezi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üçü de birbirine ateş açtı! 'Meksika açmazı!'
        Üçü de birbirine ateş açtı! 'Meksika açmazı!'
        Casperlar'a yeni operasyon: 117 gözaltı
        Casperlar'a yeni operasyon: 117 gözaltı
        Altın ve kıymetli maden ticaretine yönelik operasyon
        Altın ve kıymetli maden ticaretine yönelik operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Enflasyonu bozacak büyüme istenmiyor
        Enflasyonu bozacak büyüme istenmiyor
        Süper Final'de süper derbi heyecanı!
        Süper Final'de süper derbi heyecanı!
        Özel klinikte saç ekimi ölümle bitti!
        Özel klinikte saç ekimi ölümle bitti!
        Venezuela geçici Devlet Başkanı: Maduro'ya sadakatle bağlıyız
        Venezuela geçici Devlet Başkanı: Maduro'ya sadakatle bağlıyız
        "Yüreğini ortaya koyabilmek zor ama değerli"
        "Yüreğini ortaya koyabilmek zor ama değerli"
        Genç kızı başından vuran ablası çıktı!
        Genç kızı başından vuran ablası çıktı!
        "Uluslararası hukuka ihtiyacım yok"
        "Uluslararası hukuka ihtiyacım yok"
        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat!
        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat!
        6 öğrencisine evini temizletti... Öğretmene soruşturma!
        6 öğrencisine evini temizletti... Öğretmene soruşturma!
        2026 modasında bizi neler bekliyor?
        2026 modasında bizi neler bekliyor?
        27 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar ve fırtına etkili olacak
        27 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar ve fırtına etkili olacak
        Rapor parası zamlandı
        Rapor parası zamlandı
        6 ilde eğitime kar engeli
        6 ilde eğitime kar engeli
        Salih Uçan HT Spor'a konuştu!
        Salih Uçan HT Spor'a konuştu!
        Konut piyasasını 2026'da ne bekliyor?
        Konut piyasasını 2026'da ne bekliyor?