Zeynep Parla: Yüreğini ortaya koyabilmek zor ama değerli

SHOW TV’de ekrana gelen, yapımcılığını; Gold Yapım'ın üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosunda; Barış Kılıç (Ömer), Evrim Alasya (Kıvılcım), Ahmet Mümtaz Taylan (Abdullah), Doğukan Güngör (Fatih), Seray Kaya (Başak), Erkan Avcı (Asil), Özge Borak (Salkım), Feyza Civelek (Nilay), Ceren Yalazoğlu (Nursema), Servet Pandur (Asude), Selin Türkmen (Çimen), Yalçın Hafızoğlu (Emir), Hakan Karahan (Tuncay), Özlem Çakar Yalçınkaya (Sevilay), Serkan Rutkay Ayıköz (Abidin), Zeynep Parla (Elif), Dilaray Yeşilyaprak (Bade), Vurgun Adalayı (Yusuf), Nurhayat Karaca (Hayat), Neslihan Yeldan (Sevtap), Aliye Uzunatağan (Sönmez) gibi başarılı isimler rol alıyor.

Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini; Özgür Sevimli’nin üstlendiği, dizide 'Elif' karakterine hayat veren Zeynep Parla, Habertürk'ten Şeyda Odabaş'ın sorularını yanıtladı.

* Biraz kendinizden bahseder misiniz? Zeynep Parla kimdir, nasıl biridir?

Çocukluğumdan beri ailemin desteğiyle peşinden gittiğim hayallerimle, bu zor koşullara ve her şeye rağmen mesleğini yapmaktan büyük bir zevk duyan biriyim. Zeynep bu hayatta keyif alarak yaşamaktan mutluluk duyan; evine, ailesine, mesleğine, dostlarıma, doğaya ve hayvanlara aşık biri diyebilirim.

Zeynep Parla "İÇİM KIPIR KIPIR OLDU" * 'Kızılcık Şerbeti' gibi çok izlenen ve konuşulan bir diziye 'Elif' karakteriyle dâhil oldun. Bu teklif geldiğinde ilk hissettiğin neydi? Tabii ki çok heyecanlandım, içim kıpır kıpır oldu. Bu kadar başarılı bir işin içinde yer alacak olmak beni çok mutlu etti. REKLAM * 'Elif' karakteri hikâyeye dâhil olduğunda aile içindeki dengeler de değişiyor. Sence 'Elif' bu ailenin içine nasıl bir enerji getiriyor? 'Elif' çok sakin ve uyumlu görünen ama içinde fırtınalar kopan bir kız. Annesi ve ağabeyi onun için çok değerli. Aile içinde de neşeli ve saygılı bir yere sahip ama herkes gibi onun da boşlukları var ve yakından tanıdıkça değişimini ve zaaflarını görüyoruz. "ÖZGE HER ŞEYİ DANIŞIP KONUŞABİLECEĞİM BİR OYUNCU" * Özge Borak gibi deneyimli bir oyuncuyla anne-kız oynamak senin için nasıl bir deneyim oldu? Özge hem birlikte çalışması hem de birlikte oynaması aşırı keyifli biri. Onunla karşılıklı oynarken çok keyif alıyorum. Kendimi onunla anne-kız oynadığım için şanslı hissediyorum gerçekten. Özellikle sette uzun saatler vakit geçirdiğimiz için birlikte aynı sahneyi paylaştığın kişi çok önemli. Özge hem her şeyi danışıp konuşabileceğim hem de oynarken sahnede coşabileceğin bir oyuncu. REKLAM Zeynep Parla ve Özge Borak * 'Kızılcık Şerbeti', farklı kuşakları net yansıtan bir dizi. 'Elif'i bu kuşak çatışmasının neresinde görüyorsun? 'Elif'in kuşak çatışmasını en çok annesiyle olan ilişkisiyle görüyoruz bence. 'Elif' ne kadar annesinin kızı da olsa kuşak farkının verdiği cesaretle annesinin pek de uygun görmediği şeylere balıklama atlayabiliyor. Ağabeyiyle ve diğer insanlarla kurduğu ilişkide de annesi daha katıyken 'Elif' hemen yumuşayabiliyor.

"İLK BAŞTA STRESLİYDİM" * Oturmuş bir kadroya ve kemikleşmiş bir izleyici kitlesine sahip bir projeye sonradan dâhil olmak heyecan verici olduğu kadar zorlayıcı da olabilir. Sete ilk girdiğiniz andaki atmosfer nasıldı? Açıkçası ilk başta bayağı bir stresliydim. Sonuçta oturmuş bir işe 4'üncü sezonunda dâhil olmak hiç kolay değil. Hem setteki oturmuş ilişkilerde yer edinmek hem de belli bir hikâyenin içine aynı atmosferle dâhil olmak emek gerektiren bir şey. Bu konuda da şanslı olduğumu hissediyorum çünkü ilk sete gittiğim günden itibaren setteki herkes beni o kadar iyi karşıladı ve rahatlattı ki alışma sürecim onlar sayesinde çok yumuşak geçti. REKLAM "ÖZGE'NİN ÇOK YARDIMI OLDU" * 'Elif' karakterine bürünme sürecinizde size en çok ne yardımcı oldu? 'Elif' ile benzer yanlarımız olsa da aslında zıt karakterlere sahibiz. O sahnelerimiz yüzden çok fazla okudum. Defalarca 'Bu kız bunu nasıl der, nasıl anlar, nasıl düşünür?' bunları çok tasarladım. Hâlâ da her yeni bölüm geldiğinde tasarlıyorum. Evde bir çalışma yapmadan sete gitmek zaten beni aşırı huzursuz hissettirir. O yüzden bu konuda çalışkan bir oyuncuyum. Bu arada 'Elif'i bulmamda Özge'nin de çok yardımı oldu. Onu izleyerek, neyi nasıl ele aldığını, tepkilerini gözlemleyerek de 'Elif'e dair şeyler buldum. Özge Borak "YÜREĞİNİ ORTAYA KOYABİLMEK ZOR AMA DEĞERLİ" * Oyunculuk kariyerinde veya özel hayatta sana verilen en iyi tavsiye nedir? Konservatuarda Bülent Emin Yarar hep söylerdi; 'Samimiyet.' Samimi olun gerisi gelir zaten. Bence hem hayatta hem de oyunculukta önemli bir şey samimiyet. Bahsettiğim şey içtenlik, yanlış anlaşılmasın. Samimi yani gerçek olan. Yüreğini ortaya koyabilmek zor ama değerli.