        Üçü de birbirine ateş açtı! 'Meksika açmazı!'

        Manisa'da, alkol alırken aralarında tartışma çıkan 3 arkadaş, av tüfekleriyle birbirlerine ateş açtı. Yaşanan çatışmada 22 yaşındaki Mert Aybar olay yerinde öldü, ağır yaralanan 2 kişi de hastanede tedaviye alındı. Olay, Western filmlerinde birkaç karakterin birbirine silah doğrulttuğu ve herhangi birinin ateş etmesi durumunda herkesin vurulduğu 'Meksika açmazını' akıllara getirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2026 - 08:15 Güncelleme: 09.01.2026 - 10:59
        Üçü de birbirine ateş açtı! 'Meksika açmazı!'
        Manisa'nın Akhisar ilçesinde kanlı düello, dün saat 21.00 sıralarında Medar Mahallesi’nde meydana geldi.

        ARALARINDAN TARTIŞMA ÇIKTI

        İddiaya göre, alkol alan 3 arkadaş Mert Aybar (22), Mehmet Ç. (22) ve Emre T. (27) arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı.

        ÜÇÜ DE BİRBİRLERİNE ATEŞ AÇTI

        DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine 3 arkadaş da birbirlerine av tüfekleriyle ateş açtı.

        Mehmet Aybar, 22 yaşındaydı.
        BİRİ ÖLDÜ İKİSİ AĞIR YARALI

        Silah seslerinin duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde vücuduna domuz kurşunu isabet eden Mert Aybar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği, Mehmet Ç. ve Emre T.’nin ise ağır yaralandığı belirlendi.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaralılar ambulanslar ile Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, Aybar’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Öte yandan, Emre T.’nin cezaevinden yeni çıktığı öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

        'MEKSİKA AÇMAZI' YAŞANDI

        Üç kişi arasında yaşanan silahlı kavga, Western filmlerinde birkaç karakterin birbirine silah doğrulttuğu ve herhangi birinin ateş etmesi durumunda herkesin vurulduğu 'Meksika açmazını' akıllara getirdi.

        #Manisa
        #Son dakika haberler
