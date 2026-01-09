Nedir Ne Değildir? - 6 Ocak 2026 (Maduro'ya İhanet Mi Edildi?)

Yargılama mı, gözdağı mı? Maduro hangi suçlamalarla karşı karşıya? Maduro ve eşine şiddet uygulandı mı? Maduro'nun ilk sözleri ne oldu? Operasyonun bilinmeyenleri neler? Venezuela'yı nasıl günler bekliyor? Maduro'ya ihanet mi edildi? ABD için Venezuela'da sorun bitti mi? Rodriguez ABD'nin kontrolünde mi? Petrol mü, Jeopolitik kuşatma mı? Venezuela'yı kim yönetiyor? Şam-SDG hattı neden düğümlendi? Artık tek seçenek Askeri müdahale mi? Entegrasyonu tıkayan İsrail mi? İran nereye sürükleniyor? Nedir Ne Değildir'de Faruk Aksoy sordu; Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Merve Suna Özcan, Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, Milletler Arası Özel Hukuk Uzmanı Prof. Dr. Nuray Ekşi ve Gazeteci Merve Şebnem Oruç anlattı.