Jose Mourinho topun ağzında: Koltuğu sallanıyor!
Portekiz ekibi Benfica'nın teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho için flaş bir iddia öne sürüldü. Alınan kötü sonuçların ardından tecrübeli teknik adamın takımdan ayrılması gündeme gelirken, Mourinho'nun yerini Ruben Amorim'in alacağı öne sürüldü.
Fenerbahçe'de görevine son verilen Jose Mourinho, ülkesine dönerek Benfica ile sözleşme imzalamıştı. Kendi seviyesine döndüğünü iddia eden Portekizli teknik adamın ise kabusu sona ermedi.
Göreve geldiğinden bu yana zor günler geçiren Mourinho'nun görevinden kovulması gündeme geldi.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Manchester United'daki teknik direktörlük görevinden ayrılan Ruben Amorim'in Portekiz'e dönmesi bekleniyor.
Genç teknik adamın son dönemde kötü günler geçiren Benfica'nın başına geçebileceği öne sürüldü.
İstediği sonuçlara alamayan Portekiz devi Benfica, teknik direktörü Jose Mourinho ile yollarını ayırmaya karar verirse, Amorim'in onun yerine geçmek için en güçlü aday konumunda olduğu aktarıldı.
BENFICA KARNESİ
Bu sezon Benfica'nın başında 23 maça çıkan Mourinho, 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.