        Konut piyasasını ne bekliyor? 2026'da konut fiyatları ne olur? Konut satışları rekora devam eder mi?

        Konut piyasasını ne bekliyor? 2026'da konut fiyatları ne olur? Konut satışları rekora devam eder mi?

        Giriş: 08 Ocak 2026 - 15:56 Güncelleme: 08 Ocak 2026 - 16:18

        2025'te gayrimenkul satışları 3,3 milyon seviyesine ulaşarak rekor kırdı. Konut fiyatlarının enflasyona göre sınırlı artışı ve sosyal konut adımları yılı öne çıkaran başlıklar oldu. Peki 2026'da konut satış rakamları ne olur? Yaklaşık 2 senedir reel enflasyonun altında kalarak yatırımcısını güldürmeyen konutta 2026 yılında fiyatlar nasıl olur? HT Mikrofon'da Helin Genç sordu, Haberturk.com Emlak Editörü Ahmet Hamdi Girgin yanıtladı. 

         

