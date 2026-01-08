Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Son dakika: Suriye: Bugün SDG'ye saldıracağız | Dış Haberler

        Suriye ordusu Halep'te nokta operasyonlara başladı

        Suriye ordusu, terör örgütü SDG'ye yönelik nokta operasyonlara başladığını duyurdu. Halep'te anbean yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2026 - 11:35 Güncelleme: 08.01.2026 - 16:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suriye ordusu Halep'te nokta operasyonlara başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

        Halep'in üç mahallesinde çatışmaların devam ettiği ifade edildi

        5 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

        Halep Sağlık Müdürlüğü, SDG'nin mahalleleri hedef alması sonucu hayatını kaybeden sivillerin sayısının 5'e yükseldiğini duyurdu. Yaralı sayısı ise 44'e yükseldi.

        ÇATIŞMALAR YOĞUNLAŞTI

        Mahallelerde yaşayan sivillerin tahliye işlemlerinin durmasının ardından terör örgütüne ait askeri mevziler vuruluyor. Suriye ordusu, önceden belirlenen ve sivillerin uzak durmasının istendiği PKK/YPG hedeflerini havan atışlarıyla hedef almaya başladı.

        Terör örgütünün karşılık vermesiyle çatışmalar yeniden yoğunlaştı. Suriye ordusu, Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedef alınacak noktaların konumlarını paylaşarak sivillerin bölgeden uzaklaşmasını istemişti.

        OPERASYONLAR BAŞLADI

        Suriye ordusu, Halep kent merkezinde terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik nokta operasyonlara başladı

        YPG SİVİLLERİN GÜVENLİK NOKTALARA GEÇİŞİNİ ENGELLİYOR

        Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, işgali altındaki Halep'in Eşrefiye Mahallesi'nde "kontrol noktası" kurarak sivillerin bölgeden ayrılmasını engellerken insani geçiş noktasına da saldırı düzenledi.

        AA muhabirinin yerel yetkililerden aldığı bilgiye göre, terör örgütü PKK/YPG Eşrefiye Mahallesi'ndeki Selahaddin Cami yakınında "kontrol noktası" kurdu.

        Terör örgütü mensuplarının bu noktayla sivillerin Eşrefiye Mahallesi'nden ayrılarak Halep'in güvenli bölgelerine geçişini engellediği belirtildi.

        REKLAM

        SURİYE'DE ORDU OPERASYONA HAZIRLANIYOR

        Suriye ordusu, tahliyelerin tamamlanmasının ardından operasyona başlayacağını duyurdu

        SURİYE ORDUSU SİVİLLERİN UZAK DURMASI GEREKEN YERLERİ PAYLAŞACAK

        Suriye Ordusu Operasyonlar Heyeti, Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde hedef alınacak noktaların konumlarının Suriye’deki haber kanalları ve platformları üzerinden paylaşılacağını bildirdi.

        "Suriye yardım isterse gerekli desteği sağlarız"
        "Suriye yardım isterse gerekli desteği sağlarız" Haberi Görüntüle

        HALEP'TE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

        Hükümet, sivillerin tahliyesinin 10.00-13.00 arası yapılacağını bildirdi. Şey Maksud, Eşrefiye ve Ben Zeyd mahallelerinde 13.00'dan sonra sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Suriye ordusu, insani koridora saldırmaması için SDG'yi uyardı.

        SURİYE: SDG'YE SALDIRACAĞIZ

        Şam yönetimi, saat 13.30'dan itibaren Halep'teki Şey Maksud, Eşrefiye ve Ben Zeyd mahallelerinde terör örgütü SDG'ye yönelik hedefli saldırılara başlayacaklarını duyurdu.

        Halep’teki çatışmalar

        Halep kent merkezinde 6 Ocak'ta başlayan PKK/YPG saldırılarında 1 asker 5 sivil ölmüş, 31 kişi yaralanmıştı. Suriye ordusu da PKK/YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk etmişti. Çatışmalar nedeniyle kent merkezinde resmi kurumlardaki çalışmalar durdurulmuş, okullarda ve üniversitelerde eğitime ara verilmişti. Halep Uluslararası Havalimanında da uçuşlar askıya alınmıştı. Terör örgütü PKK/YPG aynı gün akşam saatlerinde Süryan Mahallesi'nde bir okul ve hastaneye saldırı düzenlemişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        1 haftalık kuzuya evde bebek gibi bakıyorlar

        Ordu'da hayvancılık yapan Halise (57) ve Orhan Tırıçoğlu (60) çifti, koyunlarından birinin dünyaya getirdiği ve 'Kıvırcık' ismini verdikleri kuzuya üşümemesi için evde bebek gibi bakıyorlar. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En düşük emekli aylığına ilişkin teklif yarın TBMM'ye sunulacak
        En düşük emekli aylığına ilişkin teklif yarın TBMM'ye sunulacak
        Fenerbahçe tribün liderine saldırıdan Ay çetesi çıktı!
        Fenerbahçe tribün liderine saldırıdan Ay çetesi çıktı!
        Kalas otobüse saplandı! Çatı eve girdi! Fırtına feci vurdu!
        Kalas otobüse saplandı! Çatı eve girdi! Fırtına feci vurdu!
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Bugün tam 7'nci gün... Korkutan bekleyiş!
        Bugün tam 7'nci gün... Korkutan bekleyiş!
        Guendouzi, F.Bahçe için İstanbul'da!
        Guendouzi, F.Bahçe için İstanbul'da!
        "Fenerbahçe taraftarı ona aşık olacak!"
        "Fenerbahçe taraftarı ona aşık olacak!"
        Bakan Fidan: SDG teröre veda etmeli
        Bakan Fidan: SDG teröre veda etmeli
        Saldırganlar yakalandı
        Saldırganlar yakalandı
        100 milyar liralık yatırımın temeli atıldı
        100 milyar liralık yatırımın temeli atıldı
        Taciz şüphelisini önce dövüp teslim ettiler!
        Taciz şüphelisini önce dövüp teslim ettiler!
        "Suriye yardım isterse gerekli desteği sağlarız"
        "Suriye yardım isterse gerekli desteği sağlarız"
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi