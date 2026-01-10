Habertürk
        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde tüp faciası: 3 ölü

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde tüp faciası: 3 ölü

        Şanlıurfa Bozova'da Suriyeli ailenin yaşadığı tek katlı evde tüp patlaması sonrası çıkan yangında Zeynep ve Arif Şeyho olay yerinde, 11 yaşındaki Elif Şeyho hastanede yaşamını yitirdi. İki yaralının durumu ağır. Yangın söndürüldü, savcılık inceleme başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2026 - 20:58 Güncelleme: 10.01.2026 - 20:58
        Şanlıurfa'da tüp faciası: 3 ölü, 4 yaralı
        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde tüp patlaması sonucu çıkan yangında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Yavuz Selim Mahallesi Şahin Sokak'ta Suriyeli ailenin oturduğu tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle tüp patladı ve ardından yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Zeynep Şeyho ve Arif Şeyho olay yerinde hayatını kaybederken, dumandan etkilenen 5 kişi sağlık ekiplerince Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hastaneye kaldırılan yaralılardan Elif Şeyho (11), yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

        Evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaparken, hayatını kaybedenlerin cenazesi morga kaldırıldı.

        #Bozova tüp faciası
        #haberler
        #Şanlıurfa
