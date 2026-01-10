İstanbul'da kan donduran cinayet, 20 Mart 2024'te meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, eski eşi Dursun Dalkılıç (47) tarafından iple boğularak öldürülen ve cesedi Şile'de bir hafriyat döküm sahasına gömülen Nuriye Dilmaç (37) cinayetiyle ilgili detaylar ortaya çıktı.

BOŞANDI AMA PEŞİNİ BIRAKMADI

İddialara göre, Nuriye Dilmaç, 17 yıllık evliliğinde eşi Dursun Dalkılıç’tan şiddet gördüğü için boşanma kararı aldı. Boşanmanın ardından şüpheli Dursun Dalkılıç, eski eşinin peşini bırakmayarak rahatsız etmeye devam etti. Dalkılıç'ın daha önce Dilmaç için “Onu eski oturdukları evin bahçesine gömeceğim” şeklinde söylemlerde bulunduğu, hatta birkaç kez eski eşi Nuriye Dilmaç'a ulaşamayınca, izini bulmak için karakola gidip kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

YENİ HAT ALARAK İRTİBATA GEÇTİ

Ardından Nuriye Dilmaç'a ulaşamayan Dursun Dalkılıç, Süreyya K. isimli bir arkadaşından yeni bir hat almak için yardım istedi. Elde edilen bilgilere göre hattı aldırdıktan sonra eski eşi Dilmaç kendisini otel çalışanı olarak tanıtarak irtibat kurup mesajlaştı. Mesajlaşmanın sürecinde Dalkılıç, eski eşini inandırmak amacıyla başka bir arkadaşı olan Muharrem S.'nin yanına gitti. Muharrem S.'yi ikna ederek eski eşiyle görüntülü şekilde irtibat kurmasını sağladı.

Eren Dalkılıç (ortada) cinayeti anlattı. BULUŞMA TUZAĞI KURULDU İddiaya göre bir süre sonra Muharrem S. ile Nuriye Dilmaç buluşmak üzere sözleşti. Dursun Dalkılıç, tüm bu görüşme ve buluşma sözleşmeleri aşamalarında haberdar oldu. Kan donduran plan için oğlu Eren Dalkılıç’ı (23) da yanına alarak üçü birlikte Dilmaç'ın tarif ettiği yere gitti. ESKİ EŞİNİ ÖLDÜRDÜ Dehşet saçan cinayetin nasıl işlendiğini çiftin oğlu Eren Dalkılıç soruşturmada tüm detayları anlattı. Eren Dalkılıç’ın ifadesine göre buluşma yerinde babasıyla görünmemek için bagaja saklandığı, annesi Nuriye Dilmaç'ın arabanın arka koltuğuna oturduğu sırada babasının ortaya çıktığını söyledi. Muharrem S.’nin olay yerinden ayrılmasının ardından babası Dursun Dalkılıç'ın annesine önce yumruk atarak bayılttığı, ardından iple boğarak öldürdüğünü ifade etti. ÇUVALA KOYUP ANNEYİ GÖMDÜLER Şüpheli Eren Dalkılıç, ifadesinin devamında eve getirdikleri annesi Nuriye Dilmaç'ın cesedini bir çuvala koyduklarını, satın aldıkları bir kamyon bahçe toprağıyla birlikte İBB Şile Sahilköy Hafriyat Döküm Sahası’na gittiklerini, burada cesedi babasının gömdüğünü ve daha sonra eve döndüklerini söyledi.

Öte yandan şüpheli Eren Dalkılıç, ifadesinde ayda bir kez, annesinin gömüldüğü yeri daha sonra mezar olarak yaptıracağı bir yere taşımak üzere işaretlediğini de dile getirdi. 9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Olaydan 4 ay sonra, Temmuz 2024’te kızı tarafından kayıp başvurusunda bulunulması üzerine olay ortaya çıktı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, polis ekiplerinin çalışmalarıyla olayla ilgisi bulunan diğer şüpheliler de tespit edildi. Soruşturma kapsamında Dursun Dalkılıç, Eren Dalkılıç, Zakir D., Ercan D., Cevdet D., Emir D., Süreyya K., Hakan B. ve Muharrem S. gözaltına alındı. Şüphelilerin gözaltında bulunduğu sırada Sancaktepe’de bulunan evin bahçesi ve su kuyuları eş zamanlı olarak kazıldı. 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından Dursun Dalkılıç, Eren Dalkılıç, Muharrem S., Zakir D., Cevdet D. ve Ercan D., çıkarıldıkları nöbetçi hâkimlikçe tutuklandı. Diğer 3 şüpheli Süreyya K., Hakan B. ve Emir D. ise yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.