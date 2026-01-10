Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Nuriye Dilmaç cinayetinde ayrıntılar çıktı! Kan donduran tuzak | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Hafriyat vahşetinde ayrıntılar çıktı! Kan donduran tuzak!

        İstanbul'da, eski eşi Dursun Dalkılıç tarafından iple boğularak öldürülen ve cesedi Şile'de bir hafriyat alanına gömülen 37 yaşındaki Nuriye Dilmaç cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınan oğlu Eren Dalkılıç ifadesinde, annesine kurulan tuzakla buluşma sağlandığı ve bu buluşmada babası tarafından annesinin öldürüldüğünü söyledi. Annesinin cesedini önce eve getirdiklerini ardından çuvala koyarak götürüp gömdüklerini polise anlattı

        Giriş: 10.01.2026 - 15:15 Güncelleme: 10.01.2026 - 16:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nuriye Dilmaç vahşetini oğlu anlattı! Kan donduran tuzak!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da kan donduran cinayet, 20 Mart 2024'te meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, eski eşi Dursun Dalkılıç (47) tarafından iple boğularak öldürülen ve cesedi Şile'de bir hafriyat döküm sahasına gömülen Nuriye Dilmaç (37) cinayetiyle ilgili detaylar ortaya çıktı.

        BOŞANDI AMA PEŞİNİ BIRAKMADI

        İddialara göre, Nuriye Dilmaç, 17 yıllık evliliğinde eşi Dursun Dalkılıç’tan şiddet gördüğü için boşanma kararı aldı. Boşanmanın ardından şüpheli Dursun Dalkılıç, eski eşinin peşini bırakmayarak rahatsız etmeye devam etti. Dalkılıç'ın daha önce Dilmaç için “Onu eski oturdukları evin bahçesine gömeceğim” şeklinde söylemlerde bulunduğu, hatta birkaç kez eski eşi Nuriye Dilmaç'a ulaşamayınca, izini bulmak için karakola gidip kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

        YENİ HAT ALARAK İRTİBATA GEÇTİ

        Ardından Nuriye Dilmaç'a ulaşamayan Dursun Dalkılıç, Süreyya K. isimli bir arkadaşından yeni bir hat almak için yardım istedi. Elde edilen bilgilere göre hattı aldırdıktan sonra eski eşi Dilmaç kendisini otel çalışanı olarak tanıtarak irtibat kurup mesajlaştı. Mesajlaşmanın sürecinde Dalkılıç, eski eşini inandırmak amacıyla başka bir arkadaşı olan Muharrem S.'nin yanına gitti. Muharrem S.'yi ikna ederek eski eşiyle görüntülü şekilde irtibat kurmasını sağladı.

        Eren Dalkılıç (ortada) cinayeti anlattı.
        Eren Dalkılıç (ortada) cinayeti anlattı.

        BULUŞMA TUZAĞI KURULDU

        İddiaya göre bir süre sonra Muharrem S. ile Nuriye Dilmaç buluşmak üzere sözleşti. Dursun Dalkılıç, tüm bu görüşme ve buluşma sözleşmeleri aşamalarında haberdar oldu. Kan donduran plan için oğlu Eren Dalkılıç’ı (23) da yanına alarak üçü birlikte Dilmaç'ın tarif ettiği yere gitti.

        ESKİ EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

        Dehşet saçan cinayetin nasıl işlendiğini çiftin oğlu Eren Dalkılıç soruşturmada tüm detayları anlattı. Eren Dalkılıç’ın ifadesine göre buluşma yerinde babasıyla görünmemek için bagaja saklandığı, annesi Nuriye Dilmaç'ın arabanın arka koltuğuna oturduğu sırada babasının ortaya çıktığını söyledi. Muharrem S.’nin olay yerinden ayrılmasının ardından babası Dursun Dalkılıç'ın annesine önce yumruk atarak bayılttığı, ardından iple boğarak öldürdüğünü ifade etti.

        ÇUVALA KOYUP ANNEYİ GÖMDÜLER

        Şüpheli Eren Dalkılıç, ifadesinin devamında eve getirdikleri annesi Nuriye Dilmaç'ın cesedini bir çuvala koyduklarını, satın aldıkları bir kamyon bahçe toprağıyla birlikte İBB Şile Sahilköy Hafriyat Döküm Sahası’na gittiklerini, burada cesedi babasının gömdüğünü ve daha sonra eve döndüklerini söyledi.

        Öte yandan şüpheli Eren Dalkılıç, ifadesinde ayda bir kez, annesinin gömüldüğü yeri daha sonra mezar olarak yaptıracağı bir yere taşımak üzere işaretlediğini de dile getirdi.

        9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Olaydan 4 ay sonra, Temmuz 2024’te kızı tarafından kayıp başvurusunda bulunulması üzerine olay ortaya çıktı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, polis ekiplerinin çalışmalarıyla olayla ilgisi bulunan diğer şüpheliler de tespit edildi.

        Soruşturma kapsamında Dursun Dalkılıç, Eren Dalkılıç, Zakir D., Ercan D., Cevdet D., Emir D., Süreyya K., Hakan B. ve Muharrem S. gözaltına alındı. Şüphelilerin gözaltında bulunduğu sırada Sancaktepe’de bulunan evin bahçesi ve su kuyuları eş zamanlı olarak kazıldı.

        6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından Dursun Dalkılıç, Eren Dalkılıç, Muharrem S., Zakir D., Cevdet D. ve Ercan D., çıkarıldıkları nöbetçi hâkimlikçe tutuklandı. Diğer 3 şüpheli Süreyya K., Hakan B. ve Emir D. ise yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Nuriye Dilmaç’ın cansız bedenine ulaşmak için çalışmalar sürüyor.

        "Annemi babam boğdu hafriyat alanına çuvalda gömdük!"
        "Annemi babam boğdu hafriyat alanına çuvalda gömdük!" Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk ekibi sıcak nokta Halep'te

         Habertürk ekibi, Suriye ordusu ve terör örgütü YPG arasında çatışmalara sahne olan Halep'te

        #Nuriye Dilmaç cinayeti
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Olimpiyat'ta 'Süper' düello!
        Olimpiyat'ta 'Süper' düello!
        Babasını baltayla katletmiş! İşte caninin gerekçesi!
        Babasını baltayla katletmiş! İşte caninin gerekçesi!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması... Mekan baskınlarında 7 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması... Mekan baskınlarında 7 gözaltı
        Hatay'da depremin yaralarını dalgalar sardı
        Hatay'da depremin yaralarını dalgalar sardı
        İran ordusu: Ulusal çıkarları koruyacağız
        İran ordusu: Ulusal çıkarları koruyacağız
        İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için...
        İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için...
        81 yaşındaki Akif dedenin katili çok yakını çıktı!
        81 yaşındaki Akif dedenin katili çok yakını çıktı!
        Bursa'daki yangına benzin dökmüştü... İşte cani için istenen ceza!
        Bursa'daki yangına benzin dökmüştü... İşte cani için istenen ceza!
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kış aylarında kalp krizine karşı 12 önemli öneri!
        Kış aylarında kalp krizine karşı 12 önemli öneri!
        G.Saray'a sürpriz orta saha!
        G.Saray'a sürpriz orta saha!
        Lookman bombası!
        Lookman bombası!
        Bakan Ersoy, kardan 'Kız Kulesi' yapan çocukları İstanbul'da ağırladı
        Bakan Ersoy, kardan 'Kız Kulesi' yapan çocukları İstanbul'da ağırladı
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        Literatüre girdi! Dünyada sadece o ilçemizde...
        Literatüre girdi! Dünyada sadece o ilçemizde...
        Guendouzi imzayı attı, tarihe geçti!
        Guendouzi imzayı attı, tarihe geçti!