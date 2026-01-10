Habertürk
        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'den Ademola Lookman bombası! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'den Lookman bombası!

        Ara transfer döneminde çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe, Ademola Lookman bombasını patlatmaya hazırlanıyor... İtalya basını, sarı-lacivertlilerin ismi Galatasaray'la da anılan Nijeryalı yıldızın menajeriyle sözlü olarak anlaşmaya vardığını duyurdu.

        Giriş: 10.01.2026 - 11:11 Güncelleme: 10.01.2026 - 11:11
        1

        Ara transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan ve şu ana kadar Musaba, Mert Günok ve Guendouzi'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, asıl bombayı Ademola Lookman ile patlatmaya hazırlanıyor.

        2

        Sarı-lacivertlilerin, ismi Galatasaray'la da sıkça anılan Nijeryalı yıldız için son aşamaya geldiği iddia edildi.

        3

        İtalya basınından Sport Mediaset'in muhabiri Orazio Accomando'nun haberine göre; Fenerbahçe yönetimi ile Lookman'ın menajeri arasında sözlü anlaşmaya varıldı.

        4

        Şu anda Nijerya Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden 28 yaşındaki hücum oyuncusuna yıllık 9 milyon Euro maaş ödeneceği öne sürüldü.

        5

        Fenerbahçe temsilcilerinin ise önümüzdeki hafta İtalya'ya giderek Atalanta yöneticileri ile bonservis pazarlıklarına başlayacağı ifade edildi.

        6

        16 MAÇTA 3 GOL, 1 ASİST

        Teknik ekiple birtakım sorunlar yaşayan Lookman, bu sezon Atalanta'da 16 maçta görev yaptı. 1153 dakika sahada kalan Nijeryalı yıldız, 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

        7

        AVRUPA LİGİ KUPASINI KALDIRDI

        20 Ekim 1997 tarihinde Londra'da dünyaya gelen Ademola Lookman, kariyerine Charlton Athletic altyapısında başladı. Nijeryalı futbolcu daha sonra sırasıyla Everton, Leipzig, Fulham ve Leicester'da oynadıktan sonra 2022 yazında 10 milyon 850 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Atalanta'ya transfer oldu ve İtalyan ekibiyle 2024 yılında Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

