Meteoroloji saat verdi! 48 il için 'sarı' alarm! Batıda yağmur doğuda kar!
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün yurdun batısında sağanak, doğusunda ise kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. 48 kent için 'sarı' alarm verilerek fırtına, sağanak ve kar uyarısında bulunuldu. Trakya'da yağışın kuvvetli olacağı bildirildi. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "Romanya'dan gelen soğuk hava dalgasıyla sıcaklıklar düşecek. Pazar günü hava soğuyacak ve pazardan itibaren pazartesi günü de kar yağışı bekleniyor. Orta ve doğu Marmara'nın yanı sıra Anadolu'da kar yağışı aralıklarla 3 gün sürecek" değerlendirmesinde bulundu. İşte illerimizde hava durumu ve sıcaklıklar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Ege'nin batısı, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Bartın, Karabük, Kastamonu kıyıları, Antalya'nın batı ilçeleri ve Alanya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
TRAKYA'DA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Kıyı kesimleri, Marmara ve Ege ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur ve sağanak, yurdun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Trakya'nın kuzey ve batısı, Ege ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Hakkari ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
İÇ VE DOĞU KESİMLERDE BUZLANMAYA DİKKAT
Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
FIRTINANIN HIZI 80 KM'Yİ BULACAK
Rüzgarın yurt genelinde güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, yurdun kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
48 KENT İÇİN "SARI" ALARM
Meteoroloji'den "sarı" alarm uyarısında bulunulan iller şöyle: "İstanbul, İzmir, Bursa, Afyonkarahisar, Ağrı, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Rize, Sakarya, Siirt, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Zonguldak, Bayburt, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük ve Düzce."
İSTANBUL'A KAR GELİYOR
Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, Marmara'da beklenen kar yağışıyla ilgili şu açıklamada bulundu:
"Romanya'dan gelen soğuk hava dalgasıyla sıcaklıklar düşecek. Pazar günü hava soğuyacak ve pazardan itibaren pazartesi günü de kar yağışı bekleniyor. Orta ve doğu Marmara'nın yanı sıra Anadolu'da kar yağışı aralıklarla 3 gün sürecek."
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 9, Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İZMİR: 18, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
BURSA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KOCAELİ: 18, Rüzgar etkili olacak, akşam saatlerinden itibaren yağış bekleniyor
ÇANAKKALE: 18, Gece saatlerinden itibaren gün boyu aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ: 10, Sabah saatlerinden itibaren, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR: 10, Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ: 15, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA: 11, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ADANA: 13, Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, Alanya ve batı çevreleri aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY: 15, Parçalı çok bulutlu, öğleden itibaren sağanak yağışlı
ISPARTA: 9, Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR: 12, Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ: 6, Parçalı ve çok bulutlu
KONYA: 11, Parçalı ve çok bulutlu
BOLU: 8, Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE: 14, Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK: 17, Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP: 17, Parçalı ve çok bulutlu
AMASYA: 9, Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN: 15, Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON: 10, Parçalı ve çok bulutlu
RİZE: 10, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ERZURUM: -3, Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS: -4, Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA: 0, Parçalı çok bulutlu
VAN: 3, Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ŞANLIURFA: 12, Parçalı ve çok bulutlu
BATMAN: 8, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DİYARBAKIR: 3, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GAZİANTEP: 11, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
MARDİN: 9, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu