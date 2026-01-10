Meteoroloji saat verdi! 48 il için 'sarı' alarm! Batıda yağmur doğuda kar!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Ege'nin batısı, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Bartın, Karabük, Kastamonu kıyıları, Antalya'nın batı ilçeleri ve Alanya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TRAKYA'DA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Kıyı kesimleri, Marmara ve Ege ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur ve sağanak, yurdun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Trakya'nın kuzey ve batısı, Ege ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Hakkari ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İÇ VE DOĞU KESİMLERDE BUZLANMAYA DİKKAT

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

FIRTINANIN HIZI 80 KM'Yİ BULACAK

Rüzgarın yurt genelinde güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, yurdun kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

48 KENT İÇİN "SARI" ALARM Meteoroloji'den "sarı" alarm uyarısında bulunulan iller şöyle: "İstanbul, İzmir, Bursa, Afyonkarahisar, Ağrı, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Rize, Sakarya, Siirt, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Zonguldak, Bayburt, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük ve Düzce." İSTANBUL'A KAR GELİYOR Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, Marmara'da beklenen kar yağışıyla ilgili şu açıklamada bulundu: "Romanya'dan gelen soğuk hava dalgasıyla sıcaklıklar düşecek. Pazar günü hava soğuyacak ve pazardan itibaren pazartesi günü de kar yağışı bekleniyor. Orta ve doğu Marmara'nın yanı sıra Anadolu'da kar yağışı aralıklarla 3 gün sürecek." İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak: ANKARA: 9, Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı İZMİR: 18, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

BURSA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı KOCAELİ: 18, Rüzgar etkili olacak, akşam saatlerinden itibaren yağış bekleniyor ÇANAKKALE: 18, Gece saatlerinden itibaren gün boyu aralıklı sağanak yağışlı KIRKLARELİ: 10, Sabah saatlerinden itibaren, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı A.KARAHİSAR: 10, Parçalı ve çok bulutlu DENİZLİ: 15, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı MUĞLA: 11, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı ADANA: 13, Parçalı ve çok bulutlu ANTALYA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, Alanya ve batı çevreleri aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY: 15, Parçalı çok bulutlu, öğleden itibaren sağanak yağışlı ISPARTA: 9, Parçalı ve çok bulutlu ESKİŞEHİR: 12, Parçalı ve çok bulutlu KAYSERİ: 6, Parçalı ve çok bulutlu KONYA: 11, Parçalı ve çok bulutlu BOLU: 8, Parçalı ve çok bulutlu