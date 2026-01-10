Habertürk
        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji saat verdi! 48 il için 'sarı' alarm! Batıda yağmur doğuda kar | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Meteoroloji saat verdi! 48 il için 'sarı' alarm! Batıda yağmur doğuda kar!

        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün yurdun batısında sağanak, doğusunda ise kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. 48 kent için 'sarı' alarm verilerek fırtına, sağanak ve kar uyarısında bulunuldu. Trakya'da yağışın kuvvetli olacağı bildirildi. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "Romanya'dan gelen soğuk hava dalgasıyla sıcaklıklar düşecek. Pazar günü hava soğuyacak ve pazardan itibaren pazartesi günü de kar yağışı bekleniyor. Orta ve doğu Marmara'nın yanı sıra Anadolu'da kar yağışı aralıklarla 3 gün sürecek" değerlendirmesinde bulundu. İşte illerimizde hava durumu ve sıcaklıklar...

        Giriş: 10.01.2026 - 07:08 Güncelleme: 10.01.2026 - 14:03
        Meteoroloji saat verdi! 48 il için 'sarı' alarm! Batıda yağmur doğuda kar!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Ege'nin batısı, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Bartın, Karabük, Kastamonu kıyıları, Antalya'nın batı ilçeleri ve Alanya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        TRAKYA'DA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Kıyı kesimleri, Marmara ve Ege ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur ve sağanak, yurdun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Trakya'nın kuzey ve batısı, Ege ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Hakkari ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

        İÇ VE DOĞU KESİMLERDE BUZLANMAYA DİKKAT

        Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

        Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        FIRTINANIN HIZI 80 KM'Yİ BULACAK

        Rüzgarın yurt genelinde güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, yurdun kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

        48 KENT İÇİN "SARI" ALARM

        Meteoroloji'den "sarı" alarm uyarısında bulunulan iller şöyle: "İstanbul, İzmir, Bursa, Afyonkarahisar, Ağrı, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Rize, Sakarya, Siirt, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Zonguldak, Bayburt, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük ve Düzce."

        İSTANBUL'A KAR GELİYOR

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, Marmara'da beklenen kar yağışıyla ilgili şu açıklamada bulundu:

        "Romanya'dan gelen soğuk hava dalgasıyla sıcaklıklar düşecek. Pazar günü hava soğuyacak ve pazardan itibaren pazartesi günü de kar yağışı bekleniyor. Orta ve doğu Marmara'nın yanı sıra Anadolu'da kar yağışı aralıklarla 3 gün sürecek."

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 9, Parçalı ve çok bulutlu

        İSTANBUL: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

        İZMİR: 18, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

        BURSA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

        KOCAELİ: 18, Rüzgar etkili olacak, akşam saatlerinden itibaren yağış bekleniyor

        ÇANAKKALE: 18, Gece saatlerinden itibaren gün boyu aralıklı sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ: 10, Sabah saatlerinden itibaren, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

        A.KARAHİSAR: 10, Parçalı ve çok bulutlu

        DENİZLİ: 15, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

        MUĞLA: 11, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

        ADANA: 13, Parçalı ve çok bulutlu

        ANTALYA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, Alanya ve batı çevreleri aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY: 15, Parçalı çok bulutlu, öğleden itibaren sağanak yağışlı

        ISPARTA: 9, Parçalı ve çok bulutlu

        ESKİŞEHİR: 12, Parçalı ve çok bulutlu

        KAYSERİ: 6, Parçalı ve çok bulutlu

        KONYA: 11, Parçalı ve çok bulutlu

        BOLU: 8, Parçalı ve çok bulutlu

        DÜZCE: 14, Parçalı ve çok bulutlu

        ZONGULDAK: 17, Parçalı ve çok bulutlu

        SİNOP: 17, Parçalı ve çok bulutlu

        AMASYA: 9, Parçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN: 15, Parçalı ve çok bulutlu

        TRABZON: 10, Parçalı ve çok bulutlu

        RİZE: 10, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

        ERZURUM: -3, Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        KARS: -4, Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        MALATYA: 0, Parçalı çok bulutlu

        VAN: 3, Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        ŞANLIURFA: 12, Parçalı ve çok bulutlu

        BATMAN: 8, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

        DİYARBAKIR: 3, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

        GAZİANTEP: 11, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

        MARDİN: 9, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

