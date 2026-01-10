81 yaşındaki Akif dedenin katili çok yakını çıktı!
Ordu'nun Ulubey ilçesinde, bıçakla saldırdığı 81 yaşındaki Akif Öztürk'ü öldürdüğü iddia edilen 26 yaşındaki O.Y., suç aletiyle birlikte yakalandı. O.Y.'nin, yaşlı adamın torununun eşi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Ordu'da olay, önceki gün saat 15.30 sıralarında Ulubey ilçesi Kumrulu Mahallesi'nde meydana geldi. Akif Öztürk (81), evinin bitişiğindeki ahırda bulunduğu sırada bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.
YAŞLI ADAMI BIÇAKLAYIP KAÇTI
DHA'daki habere göre vücudunun çeşitli bölgelerine çok sayıda bıçak darbesi alan Öztürk, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçtı.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 4 çocuk sahibi Akif Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
KATİL SUÇ ALETİYLE YAKALANDI
Ekipler tarafından kimliği tespit edilen şüpheli O.Y. (26), suç aleti bıçakla gece saatlerinde Altınordu ilçesinde yakalandı. O.Y.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
ŞÜPHELİ, MAKTULÜN TORUNUNUN EŞİ ÇIKTI
O.Y.'nin öldürülen Öztürk'ün torununun eşi olduğu öğrenildi. Diğer yandan Akif Öztürk, bugün Ulubey ilçesi Çatallı Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.