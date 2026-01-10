81 yaşındaki Akif dedenin katili çok yakını çıktı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

81 yaşındaki Akif dedenin katili çok yakını çıktı! Ordu'nun Ulubey ilçesinde, bıçakla saldırdığı 81 yaşındaki Akif Öztürk'ü öldürdüğü iddia edilen 26 yaşındaki O.Y., suç aletiyle birlikte yakalandı. O.Y.'nin, yaşlı adamın torununun eşi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Demirören Haber Ajansı Giriş: 10.01.2026 - 09:19 Güncelleme: 10.01.2026 - 16:04

