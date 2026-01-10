Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Babasını baltayla katletmiş! İşte caninin gerekçesi | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Babasını baltayla katletmiş! İşte caninin gerekçesi!

        Tokat'ta, 79 yaşındaki Zihni Cankurtaran'ın, oğlu Mustafa Cankurtaran tarafından 'mülk satışı' tartışmasında baltayla öldürüldüğü ortaya çıktı. Babasının cesedini bir sitenin havuz dairesine saklayıp üzerine kireç döken şüphelinin ardından olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 5 kişi daha gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2026 - 14:34 Güncelleme: 10.01.2026 - 15:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Babasını baltayla katletmiş! İşte caninin gerekçesi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat'ta olay, merkez Topçam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce Yunanistan’dan memleketi Tokat’a gelen Zihni Cankurtaran (79) ile oğlu Mustafa Cankurtaran arasında, babasına ait gayrimenkullerin satışı nedeniyle tartışma çıktı.

        BABASINI BALTAYLA ÖLDÜRDÜ

        DHA'daki habere göre kavgaya dönüşen olayda Mustafa Cankurtaran, babasını baltayla öldürdü. Mustafa Cankurtaran, babasının cansız bedenini de işletmeciliğini yaptığı Ahi Evleri Sitesi'ndeki havuzun yanındaki depo bölümüne taşıdı.

        CESEDİN ÜZERİNE KİREÇ DÖKTÜ

        Şüphelinin, cesedin koku yapmasını önlemek ve gizlemek amacıyla üzerini kireçle örttüğü belirlendi.

        CANSIZ BEDEN BULUNDU

        Olay yerindeki incelemelerin ardından Zihni Cankurtaran'ın cansız bedeni, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        KIZLARININ İHBARI OLAYI ORTAYA ÇIKARDI

        Zihni Cankurtaran’dan uzun süre haber alamayan Bursa’daki kızları, durumdan şüphelenip polise ihbarda bulundu. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma yaptı.

        SORGUDA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

        Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Mustafa Cankurtaran'ı dün gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Cankurtaran'ın ardından olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Esenler'de yağışın da etkisiyle bir dairenin tavanında çökme meydana geldi

        (AA) - Esenler'de 5 katlı binanın en üst katındaki dairenin tavanında yağışın etkisiyle çökme meydana geldi

        #TOKAT
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Olimpiyat'ta 'Süper' düello!
        Olimpiyat'ta 'Süper' düello!
        Hatay'da depremin yaralarını dalgalar sardı
        Hatay'da depremin yaralarını dalgalar sardı
        İran ordusu: Ulusal çıkarları koruyacağız
        İran ordusu: Ulusal çıkarları koruyacağız
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kış aylarında kalp krizine karşı 12 önemli öneri!
        Kış aylarında kalp krizine karşı 12 önemli öneri!
        G.Saray'a sürpriz orta saha!
        G.Saray'a sürpriz orta saha!
        Lookman bombası!
        Lookman bombası!
        Bakan Ersoy, kardan 'Kız Kulesi' yapan çocukları İstanbul'da ağırladı
        Bakan Ersoy, kardan 'Kız Kulesi' yapan çocukları İstanbul'da ağırladı
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        Literatüre girdi! Dünyada sadece o ilçemizde...
        Literatüre girdi! Dünyada sadece o ilçemizde...
        Guendouzi imzayı attı, tarihe geçti!
        Guendouzi imzayı attı, tarihe geçti!